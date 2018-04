Un año más, la comunidad de Women Techmakers Barcelona hemos celebrado el International Women’s Day 2018. El día elegido fue el pasado 10 de marzo y en esta, nuestra 3ª edición, hemos querido dar un paso más y de nuevo hemos traído novedades.

Seguimos siendo nueve organizadoras, aunque hemos cambiado algunas caras. Anemari Fiser, Elena Martínez, Ilia Berlana y Rachel Carmona, son nuestras nuevas incorporaciones, además de las que seguimos: Adela Tort, Davinia García, Elisa De Gregorio, Judit Nieto y Vero LoGu.

Visto el éxito del año pasado eligiendo un sábado como día para el evento, hemos querido repetir el formato: jornada de 9:00h a 18:30h para poder incluir más charlas. Además esta vez también hemos acogido los premios de Wisibilizalas. Cerca de 150 participantes nos acompañaron durante todo el día disfrutando del programa y compartiendo sus experiencias con nosotras. Este año el lugar escogido para encontrarnos ha sido el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Dado que la novedad principal de este año es que hemos ofrecido 2 tracks simultáneos durante todo el día, uno en castellano y otro en inglés, necesitábamos un espacio más grande.

El programa de este año fue el siguiente:

– Nosotras dimos la bienvenida a los asistentes con una breve presentación de la comunidad, dando números de la situación actual de la mujer en el sector tecnológico y una breve explicación de por qué hoy en día son necesarios eventos de este tipo.

– Para empezar tuvimos a Isabel Ventura que, con una amplia experiencia como business development manager y actualmente trabajando como Agency Development Manager para Teleperformance Spain para el mercado portugués, nos presentó “Beacons y el marketing de proximidad” acercándonos esta tecnología y mostrandonos posibles aplicaciones en el track en español. En el track en inglés empezamos con Dulce de la Rosa y una breve introducción a React, Scss y Bem con su charla “How to create a personal website with React +Scss + Bem: The basis”. Dulce trabaja actualmente como product designer en New Relic.

– Seguimos con Sonsoles Valero, cofounder y Chief Legal Officer en Botmyself, startup legaltech de desarrollo de chatbots personalizados que nos acercó a la revolución en la atención al cliente en Internet con su charla sobre “Chatbots: ¿Inteligencia artificial o humana?” en el track en español. Y a la vez, Laia Subirats, doctora en Informática por la UAB y actualmente investigadora en Eurecat en el campo de data science, nos presentó los resultados de un estudio que hizo sobre el análisis de datos en redes sociales relacionados con enfermedades raras en su charla “Mining social media data of people with rare diseases” en el track en inglés.

Durante la pausa para el coffee break, mucha gente de la audiencia se animó a participar en nuestra propuesta de juego para el networking y poder así compartir experiencias. Y antes de retomar el programa, hicimos una breve conexión con el GDG de Vigo, ya que celebraban el IWD también ese día.

– Después de la pausa, Núria Pineda, Laura Renart, Sandra Saornil y Emma López, que trabajan actualmente en Agroptima como QA, diseñadora de UX/UI y desarrolladoras de software respectivamente, compartieron su experiencia trabajando en remoto con su charla de “Remote” en el track en español. Begoña Ochoa, que se define como informática de profesión y apasionada del coaching, y que trabaja actualmente en Schneider Electric como “conexión” entre equipos de negocio y equipos técnicos, principalmente en equipos que trabajan en remoto, nos ofreció algunos consejos para trabajar de manera ágil en este tipo de equipos con su charla de “How to apply agile methodologies with teams on remote” en el track en inglés.

– A continuación Mavi Jiménez, programadora senior en Holaluz, nos repartió un poco de su rigor en programación con su charla sobre testing “Be SOLID my tests” en el track en español. Y a su vez Anemari Fiser, consultora senior en Thoughtworks, compartió su pasión como desarrolladora por la mejora continua explicándonos como sacar jugo a la programación con “Programming to the extreme” en el track en inglés.

– María Fernández, diseñadora senior con amplio bagaje multidisciplinar, que últimamente se ha centrado en estudiar neurociencia vinculándola con la teoría del diseño, nos acercó a esta disciplina con su charla “UX y neurociencia, diseñar pensando en nuestro cerebro” en el track en español. Mientras Hannah Tufts, que se trasladó desde el Reino Unido a Barcelona y lanzó el proyecto EXHALE, que ayuda a crear estrategia de marca y marketing de contenido, nos explicó en su charla de “Securities and in security” el rol de la mujer en ciberseguridad y cómo podemos animar a las chicas a equilibrar esta brecha de género que actualmente hay, en el track en inglés.

En la pausa destinada a la comida, pudimos disfrutar de un ratito de networking compartiendo experiencias con los y las asistentes, así como con las ponentes.

– Después de comer, mientras Cindy Marín nos amenizaba la tarde con el workshop de “Introducción a Jhipster” en el track en español, en el track en inglés realizamos una sesión de lightning talks gracias a la participación de la audiencia, y a continuación tuvimos a Nerea Luis, doctora en inteligencia artificial y robótica, que nos habló sobre los últimos avances en tecnología relacionada con los robots en su charla de “What if robots need our help?”.

– Para acabar la jornada, tuvimos dos mesas redondas en las que animamos a los y las participantes a expresar su opinión. En una de ellas tratamos el tema de cómo llegamos a conciliar la vida profesional con la personal en “Desenmascarando a las _women in Tech_” que dirigió Judit Nieto, ingeniera técnica en informática de gestión y con un máster especializado en ingeniería del software, en el track en español. Y en la otra tratamos el tema de cómo de importante es el diseño para llegara a un público determinado en “Web design and Front-end development, who and for whom?” que dirigió Marta Lobo, estudiante en informática y administración de empresas, en el track en inglés.

Al terminar el programa, cedimos paso a la plataforma de Wisibilizalas, que realiza un concurso a nivel escolar que pretende acercar a las más jóvenes las mujeres que trabajan en las TIC para potenciar los referentes femeninos en este sector. Aurelio Ruiz, Ana Freire y Júlia Carrión presentaron la entrega de premios de este año bajo el marco de la celebración del día internacional de la mujer.

Y por último, realizamos el sorteo de camisetas y libros entre todos los tweets realizados a lo largo del día que incluían el hashtag #iwdbcn18.

Como siempre, agradecer a nuestros sponsors su apoyo y aportación económica, ya que gracias a ellos hemos podido mejorar y realizar el evento de este año. Nombrar a Holaluz, Schneider Electric, Thoughtworks, Zopa, Ocado, Plain Concepts, T3chfest, Metropolis Lab, Barcelona Technology School, Xing, Opentrends, Bida y Codely Tv. Y a Akuaro World y Gadwoman por su ayuda con la difusión del evento.

Además también especial agradecimiento a Autentia que nos ha grabado las charlas del evento y a Carla Puigpelat que se ha encargado del registro fotográfico del mismo.

Estamos muy contentas con el resultado final, y ver que llegamos cada vez a más gente de la comunidad nos hace sentir muy felices y nos da energía para seguir prosperando.

Muchas gracias a todos y todas por participar y preparaos para el año que viene!

POR Women Techmakers Barcelona