Conciliar la vida laboral con la profesional es, a menudo, uno de los obstáculos con los que nos encontramos las mujeres cuando afrontamos el reto de escalar en nuestras profesiones. Un obstáculo que crece cuando la familia entra en la ecuación. Rita Alonso conoce muy bien esta situación. Emprendedora y madre de dos hijos es también la fundadora de Dommuss, una app para conciliar que te permite organizarte con la familia, los compañeros de piso o el equipo de trabajo.

La idea surgió en unas jornadas sobre innovación digital: “Estaba harta de intercambiar llamadas, mails y ‘whatsapps’ y de tener reuniones “de trabajo” durante la cena con mi marido para saber si podían ir al cumpleaños del viernes por la noche o preguntarle si se había acordado de pasar por el súper”, explica Rita Alonso. Así que esta emprendedora pidió una excedencia en su trabajo en el departamento de marketing de una multinacional y en enero de 2014 empezó a trabajar en Dommuss que finalmente vio la luz como aplicación en 2015.

“Quería dar respuesta a la necesidad que identifiqué y ayudar a las familias en su día a día. Siempre he tenido un carácter emprendedor y no me asusta cambiar de campo”, asegura Rita Alonso. “Me encanta enfrentarme a retos y aprender cosas nuevas. Y un proyecto tan bonito es lo que me impulsó a dar el paso”.

Dommuss es una agenda compartida siempre sincronizada y disponible en el móvil “para ayudaros a conciliar, ganar tiempo y evitar confusiones” y que simplifica la organización de familias y grupos gracias a un espacio privado en el que compartir calendario, listas, notas, contactos, fotos para gestionar de forma fácil el día a día. “Podéis apuntar los eventos recurrentes como las clases de extraescolares pero también los puntuales como la boda de vuestro mejor amigo para que todos los tengáis presentes y nunca se os pasen. Además, Dommuss incorpora un módulo para apuntar el menú semanal de la casa y que esté siempre claro y disponible”, explica Alonso. La app, permite compartir notas claves, hacer la lista de la compra o disponible el teléfono del fontanero para cuando surja una urgencia inesperadaen un entorno para todos, “fácil, divertido y personalizable”.La app tiene una versión gratuita y una versión Premium con funcionalidades adicionales para usuarios avanzados.

Rita Alonso tiene formación jurídica, pero ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el área del Marketing, un ámbito que compagina con la dirección de Dommuss, su proyecto personal. “Soy la ideadora y promotora del negocio. Como buena emprendedora, soy polifacética, un poco mujer orquesta: Dirijo Dommuss y me encargo de la estrategia, la dirección del proyecto y de la comunicación fundamentalmente. Pero en realidad, hago un poco de todo”, explica Alonso. Conforman el equipo dos informáticos y, adicionalmente, otros perfiles que colaboran en el área administrativa y de diseño. Para esta emprendedora la clave pasa por el método de ensayo y error: “prototipar, aprender, mejorar… Así es como hemos desarrollado todo”.

Módulos y permisos

Respecto a la competencia, Dommuss cuenta con algunas características que la diferencia de otras aplicaciones similares en el mercado. Primero, su sistema modular: “tienes módulo de calendario, de listas, de notas, de contactos y lo configuras como mejor te pueda ayudar”, explica Alonso. Segundo, su sistema de permisos: “por cada módulo puedes decidir quién lo puede ver y editar”. Tercero, el contenido exclusivo: “como los menús fáciles, saludables y para toda la familia que enviamos cada semana”.

La tecnología en Dommuss tiene un papel fundamental. De hecho, al ser una app de productividad su fundadora la considera más bien un servicio tecnológico. Para su desarrollo han intervenido a nivel tecnológico un lenguaje php para la programación de la API y lenguajes nativos de Android e iOS para las apps. Una tecnología que debe estar en continua mejora y que ha pasado por algunos cambios importantes como el del código CRM a un código propiamente dicho. “Constantemente estamos detectando pequeños errores que surgen por incompatibilidades con algún sistema operativo o dispositivo concreto”, explica la fundadora de Dommuss.

Creciendo en usuarios

La app cuenta con cerca de 25.000 usuarios registrados, principalmente familias, a los que Alonso intenta atender lo mejor posible, incluso contestando personalmente todos los correos. “Ofrecemos un trato súper personal, la atención al usuario es clave desde mi punto de vista”. Para ello también cuentan con las redes sociales en las que se intenta crear una comunidad y compartir consejos para organizarse y disfrutar o los posts del blog.

De la aventura de emprender, Rita Alonso hace un balance positivo: “Crear algo que nació como una pequeña idea en mi cabeza y darme cuenta de que ahora es una realidad que usan decenas de miles de personas, es enormemente satisfactorio”. Un camino en el que no todo ha sido fácil. “No es todo color de rosa, hay momentos difíciles, en lo que nada funciona, en los que te ves sola y en los que piensas, ¿por qué me he complicado tanto la vida? Por eso, como decía antes, hay que tenerlo muy claro y un plan que te dé soporte para estos momentos” explica la emprendedora. “Es importante tener paciencia, perseverancia, una red de apoyo y un plan para aguantar financieramente porque las cosas no se consiguen ni fácil ni rápidamente”, resume Alonso de su experiencia al frente de Dommuss.

Un consejo para emprendedoras

“Que se lancen, que tengan muy claro lo que quieren conseguir, que piensen cual es la versión más sencilla del producto o servicio que quieren lanzar, que la prototipen, que la lancen, que hablen con sus usuarios, que aprendan y que la mejoren. Así constantemente”.