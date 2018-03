Como os venimos contando en los últimos posts, el MWC con Women in Mobile y el Women4Tech así como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora están sirviendo de escenario para muchos eventos que tienen como objetivo potenciar la presencia femenina en el mundo de la tecnología y en general, en todas las áreas STEM. Y qué mejor manera de conseguir esta meta de atraer talento femenino a las TIC que a través de referentes femeninos de éxito, un espejo donde las mujeres puedan mirarse y que abran el camino para el resto.

Ese es el propósito de FemTalent, una iniciativa de la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña (XPCAT) con el apoyo de diferentes asociaciones de mujeres y organizaciones como Barcelona Activa, que se celebrará mañana 9 de marzo. Este es un foro para visibilizar el talento femenino y promover la igualdad de oportunidades y que este año celebra ya su décimo aniversario.

Con el lema “World Wide Women: inspiring global women talent”, el evento se centra este año en una idea: “el talento de la mujer no tiene fronteras”.

Para ello, el cartel de ponentes se ha llenado de mujeres referentes en el ámbito nacional e internacional y que, en algunos de los casos, además, dirigen proyectos de impacto internacional en áreas como la ciencia, la tecnología, el emprendimiento o la innovación.

La periodista Milagros Pérez Oliva será la conductora del Femtalent de este año que se iniciará con un acto especial para conmemorar los diez años de vida del foro. A las 9:30h será el momento de la inauguración oficial con una mesa en la que estarán presentes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la Directora General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata; la Directora Ejecutiva de l’Institut Català de les Dones; Núria Ramóny Ebba Lund, COO de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP).

Una vez acabada la inauguración será el turno de la mesa redonda “DonesxDones en parques científicos y tecnológicos”, moderada por la directora de Via Empresa, Laia Corbella. En la mesa participarán mujeres relevantes de países tan distintos como Irán, Brasil, Polonia o Nigeria.

El escenario del Parque Tecnológico de Barcelona Activa, sede del Femtalent, acogerá después a la siguiente ponente, Cheryl Miller Van Dyck, fundadora de Digital LeadershipInstitutey miembro del consejo de dirección de Digital Skills and Jobs Coalitionde la Comisión Europea. Tras el descanso será el turno de Judit Carreras, Consejera en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La última mesa redonda del día estará moderada por Mar Galtés, redactora de economía de La Vanguardia y tendrá como título “Soñando el futuro, abriendo el camino”. En ella participarán cuatro mujeres referentes en el campo de la tecnología como son Elisabet Golobardes, Catedrática e Investigadora de La Salle URL en el ámbito de la inteligencia artificial, Alicia Casals, Jefe del Grupo de Robótica de la UPC, María Fernanda González, CEO & Co Founder MOCA y Agnes Rosell, CEO at 3Du Engineering Solutions.

Premios FemTalent

La jornada de empoderamiento femenino se cerrará con la entrega de los premios Femtalent 2018, unos galardones que se otorgan desde que se inició el foro en el año 2008. Este distintivo reconoce a personas y organizaciones que se alinean con los valores del foro y que han trabajado en iniciativas que ayuden a visibilizar el talento femenino en el ámbito de la tecnología. Los reconocimientos se dividen en diferentes categorías y ya se conocen los diferentes finalistas de las mismas:

Categoría de Talento Emergente : Mabel Torrens, Postdoctoral Researcher at ICIQ, Universidad Rovira i Virgil; Judit Anido , CEO de Mosaic Biomedical; Yolanda Triviño , Founder Valkiria Hub Events.

: Postdoctoral Researcher at ICIQ, Universidad Rovira i Virgil; , CEO de Mosaic Biomedical; , Founder Valkiria Hub Events. Categoría de Trayectoria Profesional : Laura Roigé Pons , presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, María Blasco Marhuenda , directora del CNIO; Rosa Ortuño , socia directora de Optimum SL.

: , presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, , directora del CNIO; , socia directora de Optimum SL. Categoría de Organización con valores femtalent: la empresa de biotecnología que trabaja desarrollando terapias personalizadas contra el cáncer Proteodesign , la Fundación Vicki Bernardet que trabaja para la atención integral del abuso sexual a niños, y Equipo Senior Femenino del Club Fútbol Sala Eixample .

con valores femtalent: la empresa de biotecnología que trabaja desarrollando terapias personalizadas contra el cáncer , la que trabaja para la atención integral del abuso sexual a niños, y . Categoría de Innovación : la iniciativa visual de filosofía para niñas y niños Wonder Ponder, la empresa de energía eléctrica Hola Luz ; y la iniciativa para visibilizar a las mujeres científicas Chicas al Lab .

: la iniciativa visual de filosofía para niñas y niños la empresa de energía eléctrica ; y la iniciativa para visibilizar a las mujeres científicas . Categoría de Comunicación: Observatorio de las mujeres en los Medios de Comunicación;Laura Pons directora Mundo Editorial; y Neus Bonet periodista de Catalunya Radio.

El FemTalent 2018 dará comienzo a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 14h. El registro es gratuito y ya puede hacerse a través de la web.