El gigante chino Huawei ya ha desembarcado en este MWC con algunas de sus principales novedades para este año su nuevo portátil, el Huawei MateBook X Pro y la serie de tabletas Huawei MediaPad M5.

El MateBook X Pro es un portátil ultraligero y el primero con pantalla HuaweiFullView. Una pantalla táctil de 10 puntos con un ratio del 91%, 3k y una resolución de 3000 x 2000 píxeles. Pero si hay una característica que destacar en este MateBook X Pro es la ubicación de la webcam. Se trata de una cámara retráctil, alojada en el teclado. Para utilizarla sólo hay que ejercer una pequeña presión sobre la tecla en cuestión para que aparezca la cámara. Una vez utilizada puede volver a cerrarse y quedará disimulada como si de una pieza más del teclado se tratase. Un diseño que no sólo hace ganar sitio a la pantalla -ya no necesita tanto marco para ubicarla- sino que además aporta un plus de seguridad al quedar bajada cuando no se utiliza, evitando que algún tipo de virus o aplicación espía pueda grabarnos mientras estamos utilizando el portátil.También interesante es el apartado del sonido, con un sistema Dolby AtmosSoundSystem y altavoces personalizados que se traducen en un sonido envolvente y más immersivo.

Diseño y encendido rápido

En cuanto al diseño, Huawei ha optado por un cuerpo metálico con acabado de corte de diamante y chorro de arena para crear un terminal ultra delgado de tan solo 14,6 mm de grosor y un peso de 1,33 kg, disponible en dos colores: Space Grey y Mystic Silver. Un diseño Premium y elegante que cuenta también con una potente maquinaria con los procesadores Intel Core de octava generación y gráficos NVIDIA. Todo combinado con una batería de 57.4Wh y el diseño de bajo consumo de energía de Huawei para hasta 12 horas de reproducción de video 1080P, 14 horas de trabajo o 15 horas de navegación por páginas web según Huawei. Cuenta también con una botón de encendido súper rápido 2.0 con sensor de huella dactilar lo que supone un inicio de sesión de Windows en tan solo 7.8 segundos si el portátil está apagado, o de 6.6 segundos si está en modo hibernación. Por último, cuenta con un adaptador que admite carga rápida USB-C, lo que significa que los usuarios solo necesitan un cargador cuando viajan para una mayor portabilidad. Al desarrollar un protocolo de transporte de archivos de alta velocidad, Huawei Share permite a los usuarios intercambiar fotos y archivos de forma rápida, fácil y segura, sin problemas de compatibilidad USB. La velocidad de transferencia Wi-Fi es de hasta 20Mbps, 100 veces más rápida que la de Bluetooth.

El Huawei MateBook X Pro estará disponible en diferentes países, entre ellos España, a partir del segundo trimestre de 2018.

Respecto a las tabletas, Huawei dio a conocer la nueva Serie Huawei MediaPad M5 en la que se incluyen tres dispositivos: Huawei MediaPad M5 de 8,4 pulgadas y Huawei MediaPad M5 de 10,8 pulgadas, disponibles en España a partir del 26 de Febrero; y Huawei MediaPad M5 Pro de 10,8 pulgadas disponible en España a partir del mes de Mayo. Junto con las tabletas, Huawei ha presentado el M-Pen, exclusivamente para la versión de Huawei MediaPad M5 Pro de 10,8 pulgadas, con una sensibilidad de 4.096 niveles para capturar con precisión cada detalle que los usuarios anotan en la pantalla.