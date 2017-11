La XXIII edición del Salón del Manga no ha defraudado a los miles de fans que agotaron las entradas antes de que empezara. Hasta 148.000 visitantes han pasado por los pabellones de la Fira Barcelona Montjuïc. Las novedades de este año: unos 5.000 metros cuadrados más, un día extra y más zonas de descanso para recibir la avalancha de fans.

Y es que como cada año, el Salón se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la cultura japonesa en general, y del Manga y el Anime en particular. Gastronomía japonesa, una exposición de bonsáis, proyección de películas o música de la mano de DJ Kentaro o YuYu. Todo esto combinado con talleres, pasarela de Kimonos y salón de té recogidos en el espacio El Espíritu de Japón. Una auténtica oportunidad para sentir Japón sin salir de la Barcelona. Como siempre, los platos fuertes vinieron de la mano de conocidas personalidades del sector que no quieren perderse esta importante cita. Este año, entre estos imprescindibles estuvieron las mangakas Yôko Kamio o Robico o el legendario productor Masao Maruyama. Los cien años del anime y los 25 años de la edición de la serie blanca de Dragon Ball también tuvieron la celebración de sus efemérides en el marco del Salón.

Como vienen siendo habitual, Nintendo es una de las patrocinadoras de este evento. Si en su momento fue la Saga Super Mario la protagonista, este año le ha tocado a otro de los videojuegos emblema de la compañía. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha sido la estrella absoluta en el stand de Nintendo en 2018. Y no sólo porque se pudieron ver de primera mano todos los detalles de la saga sino también por la partida continua que se ha disputado durante los cinco días del Salón.

Eso sí, los jugadores se han podido turnar, porque si no, seguro que habrían batido algún récord de resistencia… Por si fuera poco, un photocall y muchos cosplayers rindieron homenaje a los personajes de la saga. Los fans pudieron conocer también y hacerse fotos con Nerea Alonso, la voz de Zelda en la versión española del juego, a Laura Monedero, la voz de Zora, y a Marcel Navarro, la voz de Revali. El primer día, algunos privilegiados tuvieron la oportunidad de escuchar a la orquesta que interpretará el concierto The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses en Barcelona el próximo 25 de noviembre.Por supuesto, tampoco faltaron uno de los reclamos más importantes para los fans, los catálogos de Nintendo Switch y Nintendo DS a disposición de los visitantes del Salón del Manga.

De robots

Y en medio de la cultura japonesa y el anime, la tecnología adquiere cada vez más protagonismo. Este año el Salón ha dedicado en el Palacio 5 un espacio especial a la robótica. Empresas destacadas del sector han participado en la muestra de robots, mechas (robots gigantes tripulados) y ciborgs representados en el manga y el anime.

Todo con un plato fuerte para los iniciados en la materia: la presencia de Takanori Shibata, una de las grandes eminencias mundiales de la robótica acompañado del robot terapéutico Nuka. Un precioso robot con forma de foca, suave y dulce como un peluche, respondía a los estímulos sensoriales, como si de ser vivo se tratara.



El robot de dos brazos de ABB hacía dibujos a dos manos como si nada. Como complemento, la exposición ¿sueñan los mechas con ovejas eléctricas? Y para los nostálgicos, el mítico Mazinger Z tuvo su lugar de honor con una exposición dedicada a él y la presencia de Alfredo Garrido García, cantante de la versión española de la mítica serie de televisión de los 70.

Impresoras 3D y tabletas gráficas

La Escola Joso también ha impartido diferentes talleres de Anime y Manga para los visitantes al Salón. Además, este año repetían con la impresión 3D, de la mano de impresoras 3D de la distribuidora Entresd. Los participantes pudieron ver de primera mano cuáles son las posibilidades de esta tecnología en el arte de la ilustración, dando forma física a los dibujos. EL siguiente paso para los creadores. Además, la sala central fue el escenario para la creación de un casco de los Caballeros del Zodiaco a tamaño real, impreso totalmente con una impresora 3D. Una pieza que seguro muchos querrían tener hoy en sus manos.



Y como viene siendo habitual, Wacom participó en el Salón con un stand donde se pudieron ver las últimas novedades de la compañía y demostraciones con las ya clásicas Cintiq, BambooSpark o la Intuos. Pasar por delante es quedarse embobado viendo como los dibujantes son capaces de crear sus personajes teniendo como única herramienta su imaginación y la inestimable ayuda de estas tabletas gráficas.

Un ejemplo de estos dispositivos es el Wacom Pro Pen 3D que la compañía acaba de presentar. Se trata de un lápiz digital con diferentes funciones dirigidos a artistas o diseñadores. Como extra, un tercer botón para trabajos con aplicaciones de software 3D como ZBrush, de Pixologic, o Maya de Autodesk. Un lápiz con múltiples posibilidades para olvidarse del todo del teclado. La configuración por defecto del tercer botón del lápiz controla el volteo y la rotación, para facilitar el trabajo en los detalles pequeños en un modelo 3D. Eso sí, a través del controlador de Wacom se pueden personalizar estos atajos y funciones por defecto. Está pensado para utilizarse en la Wacom MobileStudio Pro, Cintiq Pro o la pentablet Intuos Pro de 2017 y funciona de forma fluida con cualquier aplicación de Windows o Mac.

Y no podían faltar los Youtubers, teniendo en cuenta que muchas de las temáticas de los youtubers más conocidos giran alrededor del Manga y el Anime. Talleres con algunas de las figuras de esta plataforma de vídeos impartieron sus conocimientos sobre el uso de este formato y su propia experiencia.

Cinco días que, como os contamos, han dado para mucho y han hecho las delicias de los más de 148.000 visitantes que pudieron disfrutar de un trocito de Japón en Barcelona. Y al año que viene más y seguramente mejor, como cada edición.