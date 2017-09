Ya los conocíamos. Nos habían hablado de ellos, de sus características, de su potente cámara dual, incluso habíamos visto fotos, pero lo que nos faltaba por saber era cuándo iban a llegar a Europa. Pues bien, el misterio ha quedado desvelado y Asus ya ha anunciado cuándo estará disponible la familia ZenFone 4 en Europa.

La firma taiwanesa ha aprovechado el evento We Love Photo celebrado en Roma para el lanzamiento de los nuevos nuevos ZenFone 4 Pro con conectividad Gigabit, ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Selfie y ZenFone 4 Max.

Todos los terminales de esta línea se caracterizan por un sistema de cámaras duales (frontal o trasera) que entre otras cosas sirve para capturar mejores fotos incluso cuando las condiciones de iluminación no son las más idóneas. Además, la conectividad de alta velocidad que incorporan permite compartirlas de forma rápida y mejora también la velocidad de uso de las diferentes aplicaciones.

Empezamos por el ZenFone 4 Pro, el nuevo buque insignia de la compañía. Este terminal está equipado con conectividad Gigabit LTE y Wi-Fi 802.11ad lo que supone una navegación a alta velocidad, mucho más rápidas que en modelos anteriores. Este tipo de conectividad permite descargar vídeos 4K en unos pocos segundos o eliminar el molesto retardo en experiencias de realidad virtual. El hotspot integrado permitirá compartir esta conexión de alta velocidad con portátiles y otros dispositivos incluso en lugares saturados.

Pero, como decimos, el punto fuerte de estos terminales es su cámara dual, algo muy habitual en terminales de alta gama de Huawei y Samsung que ahora llega a gamas medias muy majas. La lente principal de este smartphone cuenta con un sensor Sony IMX362 de 1/2, 55 pulgadas, píxeles de 1,4 µm y una lente de apertura f/1.7, consiguiendo fotografías más claras incluso en condiciones de poca luz. Las cámaras son de 12MP y 18MPmy un zoom óptico de dos aumentos conforman el pack. También cuenta con ASUS SuperPixelEngine que aporta 8 veces más sensibilidad lumínica y un estabilizador óptico de imagen para conseguir imágenes mejor enfocadas. La cámara delantera es de 8MP.

Por otra parte, soporta NFC para realizar pagos con Android Pay y lector de huella digital frontal. También se ha añadido un sensor óptico de infrarrojos que detecta la circulación de sangre para asegurar que la huella es de un ser humano. En cuanto al procesador, complementa la conectividad Gigabit un Snapdragon 835 que, además, según sus fabricantes, está diseñado para consumir menos energía. Para tanta potencia, el ZenFone 4 Pro cuenta con hasta 6GB de RAM. En cuanto a la pantalla, se trata de una AMOLED Full HD de 5,5”.

Como viene siendo habitual, se ha cuidado especialmente el diseño, dándole un toque lujoso aunque sin demasiadas sorpresas, manteniendo el estilo clásico y sin pantallas infinitas.

El otro miembro de la familia es el ZenFone 4, también con un sistema de cámara doble. La principal cuenta también con un sensor Sony, en este caso un IMX362 y una lente de apertura f/1.8, también pensado para escenas con poca luz. La lente secundaria de 120 grados amplia el ángulo de visión con lo que se consigue, por ejemplo, que todo el mundo quepa en la foto de grupo o que salga más parte del paisaje.

En cuanto al resto de características técnicas: batería de litio de 3.300 mAh y carga rápida, hasta 4GB de RAM t un procesador Snapdragon 630. Tanto el ZenFone 4 como el ZenFone 4 Pro se comercializan en dos tonos, negro y blanco.

Selfies muy ‘pro’

Para los amantes de los selfies está también el ZenFone 4 Selfie, con un slogan que es toda una declaración de intenciones: We love Selfie & Wefie. En este terminal, la cámara frontal es de alta calidad y viene acompañada de un software de procesamiento de imagen, tanto para las autofotos como para las autofotos de grupo. Un smartphone nacido con la intención de sacar el máximo provecho a las autofotos. Por si no han quedado suficientemente perfectos con una cámara frontal de 20MP (y 8MP la secundaria), la app SelfieMaster ayuda con efectos de embellecimiento de fotos e incluso de videos o streamings, además del modo Belleza con ajustes profesionales. A este paso en los selfies no te va reconocer ni tu madre. Este terminal está disponible en tres colores: oro, negro y rosa.

Un pasito más allá va el Zenfone 4 Selfie Pro, un modelo tope de gama con una de las cámaras frontales más avanzadas del mercado. También con sensor Sony IMX362 dual-pixel dotado con dos fotodiodos por píxel y tecnología ASUS SuperPixelEngine. Toto esto para capturar el doble de luz en espacios poco iluminados y conseguir video selfie con una resolución 4k UHD. La tecnología DuoPixel de 24MP consigue selfies con resolución de 24MP. La cámara secundaria aporta en este caso 5MP. También incluye una cámara wefie gran angular de 120 grados, perfecta para esos selfies en que quiere salir hasta el apuntador.

La cámara trasera tampoco se queda atrás: 16MP, sensor de imagen Sony, ASUS SuperPixelEngine, autoenfoque por detección de fase en 0,03 segundos y grabación de vídeo en 4K UHD. En cuanto al procesador, se trata de un Snapdragon 635 de 16 bits y 4GB de RAM. Este modelo está disponible en tres colores: rojo, negro y oro.

Tamaño máximo

Por último, el ZenFone 4 Max, también orientado a capturar las mejores instantáneas. La cámara trasera en este caso mantiene el sistema de doble cámara, en este caso, una principal de 13MP y una secundaria de 120 grados.

En Europa, este terminal estará disponible en dos tamaños, el modelo ZC554KL de 5,5” y batería de 5.000 mAh; y el ZC520KL de 5,2” y batería de 4.100 mAh. Una peculiaridad, sirven como cargador para otros dispositivos, aunque como el teléfono monitoriza el estado de la carga, no permitirá que nos quedemos por debajo del 30%. También estará disponible en tres colores para ambos modelos: oro, negro y rosa.

Este terminal viene con Snapdragon 425 y 430, que, según el fabricante, ofrecen eficiencia suficiente como para usar el teléfono durante más de un día sin necesidad de cargarlo.

En cuanto a los precios y disponibilidad, el ZenFone 4 estará a la venta a partir del 15 de octubre a 499€; el ZenFone 4 Selfie Pro y ZenFone 4 Selfie ya están disponibles a 399€ y 299€ respectivamente; el ZenFone 4 Max 5.5 también está a la venta por 279€; y ZenFone 4 Max 5.2 llegará a finales de octubre a partir de 199€.