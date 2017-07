“Rapidito, rapidito…” seguro que nuestras cabezas no deja de resonar este estribillo pegadizo que nos recuerda lo fácil que es gastar nuestra tarifa de datos en verano. Subiendo fotos, con un Stories, simplemente conectándonos a las redes sociales… así se va agotando tu tarifa de datos. Por eso las operadoras contraatacan: algunas regalan megas extras, otras incluso los triplican y el resto buscan opciones para que navegar en verano no nos cueste más que las propias vacaciones.

Este verano Vodafone se ha propuesto sorprender con sus tarifas, además de competir con la canción del verano. La compañía ha lanzado dos tarifas en las que puedes navegar por ciertas aplicaciones sin consumir los preciados datos. Y bueno, dicho sea de paso, encender el debate sobre la neutralidad de la red.

Con Vodafone Pass los usuarios pueden utilizar sus apps de música y las redes sociales que prefieran sin gastar datos de la tarifa contratada. Para disfrutar de este beneficio existe una tarifa extra en función de las preferencias de cada uno.

Por un lado está la tarifa Music Pass con la que se puede acceder a las aplicaciones de música en streaming por 5 euros al mes. Algunas de las apps compatibles con este servicio son Deezer, Spotify, Apple Music, Napster y Sound Cloud. Ojo, que se van actualizando y cada vez son más. Así que si lo tuyo es llevarte tu banda sonora a todas partes, esta tarifa es ideal para continuar teniendo datos para todo lo demás.

Por otra parte, si somos más de redes sociales y de subir a Instagram todos los pormenores de nuestras vacaciones, la opción Social Pass es más indicada. Con ella tenemos acceso, entre otras, a Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Flicker, Tumbler y Snapchat por 3 euros al mes. Como el verano es una de las mejores épocas para ligar, en esta lista también se ha incluido Tinder.

Ambas opciones están disponibles para clientes de Vodafone con servicios convergentes Vodafone One y los que tengan tarifas Móvil e Internet móvil de la compañía. Para darse de alta hay que llamar al 1444 o entrar en su página web. Las tarifas que quedan excluidas de esta promoción son Mini Voz, mini XS y las tarifas prepago Yuser y Superyuser.

Para el WhatsApp y mensajería

Pero esta no es la primera vez que Vodafone se lanza a opciones en las que los usuarios navegan pero no gasta datos. La compañía incluye desde abril el servicio Chat Zero, ahora conocido como Chat Incluido, en todas sus tarifas. Como su propio nombre indica, esto significa que los usuarios pueden chatear a través de WhatsApp sin utilizar sus datos. En realidad no sólo sirve para WhatsApp sino que se puede utilizar también con otros servicios de mensajería instantánea como Line o Telegram.

Con la tarifa Chat no consumes datos con los mensajes de texto y además también se incluye el envío o recepción de fotos, notas de voz o vídeos. Lo que no entra son las llamadas de voz así que habrá que tenerlo en cuenta para no darnos un susto cuando llegue la factura.

Parece que Vodafone ha tirado la casa por la ventana este verano. Y es que, además de estos servicios, también fue de las primeras en eliminar el roaming para sus clientes, y no sólo en Europa sino también en Estados Unidos, Canadá, Albania, Islandia, Liechtenstein, Turquía, Noruega y Suiza.