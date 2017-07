Tras probar durante unas semanas el Asus ZenBook 3 lo primero que se me viene a la cabeza son dos palabras: ligereza y potencia. A primera vista sorprende su delgadez, y es que su grosor es de tan sólo 11,8 mm, menos que el MacBook, con 13,1 mm. En cuanto al peso, 920 gramos, también es un poco más ligero que el dispositivo de Apple, con 910 gramos. Así que, para empezar, que sea tan delgado y que pese tan poco lo hacen ideal para llevarlo a cualquier parte. Sobre todo si somos de los que andamos cada día de un lado para otro cargando con nuestros dispositivos, además de un bolso lleno de cosas varias. Esta ligereza la ha agradecido enormemente mi espalda y mis hombros.

Pero no sólo es ligero sino que también es resistente. Para su fabricación se ha utilizado un tipo de aluminio que proviene del sector aeroespacial y que, según Asus, proporciona entre un 40% y un 50% más de resistencia. Para la pantalla cuenta con protección GorillaGlass 4. Lo mejor de todo es que esta robustez no está reñida en absoluto con un cuidado diseño. De hecho este ultrabook mantiene la línea de la familia Zenbook, con diseños finos y ligeros. Pero para que nada tenga que envidiar a los de la manzana, tampoco en precio, se han incluido algunos de talles más Premium como los bordes dorados y brillantes que se están poniendo tan de moda, especialmente en los smartphones de alta gama.

En cuanto al rendimiento, destaca la potencia que ofrece: en este Zenbook 3 se ha incluido un procesador CPU Intel Core i7. Más que suficiente para trabajos de ofimática pero también a la hora de editar fotos o vídeos. En cuanto a la tarjeta gráfica, es una HD 620 de Intel que como principal novedad permite reproducir vídeos 4K. Tanta potencia en un portátil de dimensiones tan finas necesita de un sistema de ventilación, que en este caso sólo ocupa unos 3 mm de ancho. Se trata de un pequeño ventilador que es bastante silencioso. De hecho, usándolo para tareas ofimáticas habituales, multitarea y edición de imágenes no me llegó a molestar en ningún momento.

Pantalla impecable

La pantalla del Asus ZenBook 3 es un panel IPS de 12’5 pulgadas FHD que aporta una buena calidad de color. Lo único que puede molestar un poco es el acabado en brillo de la pantalla que puede producir reflejos que molesten a la hora de trabajar, especialmente si lo hacemos con luz natural. Por otra parte, los píxeles se ven mucho más nítidos. El audio es muy bueno también, con cuatro altavoces firmados por Harman Kardon.

Otra de las cosas que llaman la atención es el lector de huella dactilar. Situado en la esquina superior derecha del TouchPad, permite entrar en el escritorio tan sólo poniendo el dedo encima y en pocos segundos. Otra cosa que también destaca es el teclado que, para empezar, es retroiluminado en un bonito color dorado a juego con los bordes. La ergonomía es buena para trabajar y aunque las teclas tienen un tamaño pequeño, el recorrido de 0,8 mm lo hacen fácil y cómodo de utilizar.

Batería que dura

En cuanto al almacenamiento, cuenta con una SDD de 512GB y 16GB de RAM. En lo que respecta a la batería, cuenta con una de 40 WHr, lo que viene a ser hasta 9 horas de autonomía. Aunque esta se reduce cuando más uso se hace del dispositivo conectado a las redes. El cargador es de 45 watios y a través del USB se puede hacer una carga rápida lo que supone que lo tengamos listo para trabajar en poco tiempo.

Una de los pegas de este equipo es que sólo cuenta con un puerto USB Tipo C que tanto vale para pantallas como suministra alimentación y permite transferir datos. Uno solo realmente resulta insuficiente por lo que tendremos que echar mano del adaptador que incluye. La Universal Dock USB-C todo en uno viene un lector de tarjetas SD, LAN, VGA, HDMI, USB 3.0 estándar y un puerto USB-C de carga. Este adaptador es de reducidas dimensiones y aunque no pesa sin duda es un cachivache más del que estar pendiente y no tiene sitio en la ajustada funda del ultrahbook.

En resumen, el Asus ZenBook 3 es un excelente equipo en cuanto a prestaciones para quienes además de la potencia y la calidad de pantalla, valoramos la ligereza y preferimos Windows 😉 Es un portátil que pesa muy poco pero con precio que pica mucho. Este ultrabook está disponible desde 1.300 euros en función de las prestaciones.