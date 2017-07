En los últimos tiempos, utilizamos el smartphone para todo: enviar mensajes, monitorizar nuestra actividad diaria, hacer listas de la compra o incluso para ligar. Ahora me dirás que no conoces ninguna app para ligar o conocer gente. Así que por qué no utilizarlo para que nos ayude en situaciones, digamos, incómodas.

Y es que, y siguiendo con el tema de los ligues, ahora que está tan de moda eso de utilizar apps para elegir a nuestra pareja ideal. Pongamos en situación que llegamos a esa cita fantástica pero no siempre las expectativas (no entraremos en los motivos) se ven cumplidas. Y entonces solo quieres hacer una cosa: irte cuanto antes. A no ser que hayamos quedado con una amiga cómplice para que nos saque del apuro, el tiempo puede pasar muy muy lento… ¿Qué te parecería en ese caso si de tu móvil sonara una providencial llamada para solucionarte la vida? Pues eso es precisamente lo que nos ofrece el smartphone Weimei WePlus 2.

La aplicación en cuestión se llama Llamada falsa y es muy sencilla de utilizar. Basta con pulsar un comando directo en la pantalla para que la opción se active. En 15 segundos, una llamada sonará en tu móvil para que tengas la excusa perfecta. Y no sólo eso, sino que al otro lado de la línea nos contestará una voz, eso sí, en inglés, para que todo resulte mucho más creíble. Bueno, bájale el volumen para que no se oiga al interlocutor y se destape el pastel. Vamos, la opción perfecta también para salir de una tediosa reunión o acabar con la visita al familiar de turno.

El WePlus 2 lo ha lanzado Weimei, una startup española que distribuye smartphones en España y Portugal, en colaboración con la compañía china Gionee. La apuesta de Weimei se basa en terminales de alta gama diseñados en España y con soporte técnico también nacional.

Teléfono chino

Los terminales de la compañía con sede en Madrid tienen su propia capa de personalización WeOS diseñada por los propios emprendedores, Pablo y Juan Yuan, hijos de inmigrantes chinos nacidos en España. Esta personalización supone una experiencia de usuario más fluida y un mejor funcionamiento. Además de la falsa llamada, los terminales Weimei cuentan con DualSim y doble WhatsApp de serie, así que se convierte en una buena herramienta de trabajo, para no tener que ir andando con dos teléfonos o dar nuestro número para asuntos laborales.

El WePlus 2 es hasta el momento el smartphone más potente lanzado por Weimei. Como novedad, en este terminal se ha incluido el botón Home con sensor de huella dactilar y una función de deslizamiento lateral para entrar en el menú personalizable, arrastrando el botón hacia la izquierda o hacia la derecha. En cuanto al diseño, mantiene las líneas de su antecesor, el WePlus, con un cuerpo de aluminio unibody y acabados Premium. La pantalla de 5,5 pulgadas FullHD y superficie 2.5D acaba de cerrar un diseño elegante.

En cuanto a las características técnicas, cuenta con 4GB de memoria RAM, procesador Octa Core 1.8GHZ Helio P10, 64GB de almacenamiento interno, batería de carga rápida de 3.130 mAh y puerto USB de tipo C. La cámara principal es de 13 Mpx y la frontal de 8Mpx, unas cámaras que gracias a WeOS cuenta con hasta 14 modos de cámara optimizados.

El precio del WePlus 2 es de 329,99 euros y se comercializa en color oro.