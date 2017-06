La nueva televisión inteligente de Samsung sorprende con una funcionalidad que no habíamos visto hasta ahora, y es que incluso es útil cuando está apagada. ¿Por qué? Pues porque cuando no está encendida, en su pantalla se reproducen obras de arte. Sí, como lo lees. En lugar de la típica pantalla negra, si seleccionamos el modo Art aparecerán una serie de obras de arte de diferentes artistas que pueden personalizarse en función de nuestros gustos. Según un estudio de la consultora GFK, en España sólo vemos la televisión 4 horas al día, así que por qué no darle un nuevo uso a esa gran pantalla que ocupa una parte importante de las habitaciones.

En la galería digital Samsung Collection se puede elegir entre más de 100 piezas de 37 artistas y fotógrafos, que además están divididas en 10 categorías, como paisajes, fauna o dibujo. Estas obras forman parte de la colaboración de Samsung con reconocidos artistas que han expuesto en museos como el Metropolitan de Nueva York o la Tate Modern de Londres.

Las obras han sido convertidas al formato digital a través de un escaneado de alta precisión. Desde la Art Store, se podrán comprar más piezas para “colgar” en nuestro salón o suscribirse con una cuota mensual. Samsung ya está negociando con diferentes museos para ampliar el catálogo, así que quien sabe, quizás dentro de poco las Meninas o el Guernika puedan decorar nuestra casa desde la televisión.

Si en lugar de pinturas del Metropolitan preferimos una selección de nuestras fotos del verano, también es posible, una función como la de esos marcos digitales que estuvieron tan de moda hace algún tiempo. Se pueden personalizar las composiciones y añadir filtros de color a través de una app que se gestiona desde el smartphone, algo así como un Instagram a lo grande. Tanto las fotos como las obras se pueden guardar en el apartado My Collection para tenerlas siempre a mano.

Colgando como un cuadro

Y como una obra de arte tiene que ir acompañada de un buen marco, el de The Frame es personalizable y está disponible en blanco, beige y wengué. Además, con el marco se elimina el espacio que queda entre la pared y el dispositivo, así que parecerá más un cuadro tradicional que una televisión inteligente. Para cerrar el conjunto, viene con el soporte Studio opcional, un soporte que simula un caballete parecido al que utilizan los pintores. Un conjunto que no van a desmontar esos cables negros que salen de todas partes en las TV cinvencionales. The Frame está equipado con cable óptico transparente que apenas es visible y que además viene en una caja aparte, eso sí, tendrás que hacerle un hueco para colocarla. Como conjunto, se ha desarrollado con un enfoque artístico que mejora el entorno de visionado y se adapta al estilo de vida, la decoración y hasta la iluminación de cada estancia.

Otro dato del estudio de GFK revela que en España hay 38 millones de televisores, de los cuales 4 millones aún son de tubo y 27 millones no son smart tv. Los novedosos modelos que se lanzan cada año, con todo tipo de virguerías tecnológicas, aún compiten las tecnologías modernas con aparatos dignos de salir en Cuéntame. Y es que los españoles, pese a las novedades que surgen casi a diario, consideran que sus televisiones son suficientemente buenas como para cambiarlas.

Además de esta novedad tan artística, en cuanto a características técnicas la calidad de la imagen es UHD e incorpora sensores de luz y de presencia para ajustar la imagen a las condiciones ambientales. Por ejemplo, la tele se apaga si detecta que no hay nadie en la habitación, es decir, que nadie está viéndola. Así, de paso, ahorra energía. También ajusta el brillo y el color de lo que estamos viendo para que se vea lo más real posible.

The Frame de Samsung está disponible en España a un precio de 1.999 € el modelo de 55” y 2.999 € el modelo de 65”.