Limpiar es una gaita pero no a todo el mundo le gusta vivir en porquería, así que hay una estupenda industria de productos de limpieza que ya comenzó con la fregona, que por cierto, inventó un ingeniero de Zaragoza harto de ver cómo las mujeres se dejaban las rodillas sacando brillo al suelo. Y que periodicamente estrena productos, como este Moppy, una fregona con vapor de agua de higieniza el suelo, según sus promotores.

La Moppy es un invento bastante peculiar, la verdad. Tiene dos partes: por un lado es una mopa clásica con bayeta extraíble de tela y, por otro, es un soporte con un depósito de 0,75 litros que se carga solo con agua del grifo.

El soporte se enchufa a la corriente y se pone la mopa encima. Han de entrar en contacto las dos flechas, la de la mopa y la del soporte. Y aquí cuidado, porque yo no lo hice así y aquello no se encendía ni para atrás.

Pues nada, que no tiene ni interruptor. Solo con que esté el enchufe encendido, ya comienza a calentar. Tarda un minuto la primera vez y mucho menos las sucesivas. Se nota que está lista porque comienza a salir vapor (poco) y el piloto de encendido rojo se ve acompañado de una luz verde.

Cuando sale la luz verde, está lista. Y entonces es una mopa normal, pero mojada. Como es agua caliente, se seca enseguida y el palo extensible, que pesa muy poco, permite llegar a todas partes, incluidos techos o puertas de armarios altos.

Y no hay más. Lo único que tendrás que hacer es buscarle un sitio para que se quede encendida o al menos fijo el depósito. No hace más ruido que una plancha a vapor. Y la bayeta se lava en la lavadora. No hay que usar ni detergentes ni líquidos y cada pasada de mopa cubre unos 20 metros cuadrados (una habitación seguro). Claro que no va sola, como otros robots con fregona.

Sus promotores son la compañía italiana Polti, los inventores de la vaporetta, ese otro gran invento. Francesca, la hija del fundador, Franco Polti, es quien nos hizo la demostración en el vídeo que puedes ver a continuación.