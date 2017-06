Por fin, los viajeros estamos de suerte. Desde el 15 de junio, las operadoras de telefonía eliminan el roaming o itinerancia, o lo que es lo mismo, la tasa extra que había que pagar por utilizar el móvil dentro del espacio único europeo. Una lucha que ha necesitado 10 años para llegar a buen puerto y poner de acuerdo a instituciones y operadoras.

La UE ha llamado a esta nueva política Roamlike at home, o lo que es lo mismo, nuestra tarifa será igual a la que pagamos estando en España, aunque en realidad estemos en Berlín. Eso significa que podremos llamar tranquilamente a nuestra madre cuando lleguemos al destino o subir esa fantástica foto que nos hemos hecho en el avión sin esperar al Wi-Fi del hotel.

Aunque los viajeros hemos acogido esta noticia con alegría, seguro que no les ha parecido tan bien a las operadoras porque ¿qué implica dejar de pagar el roaming?¿Cómo van a recuperar ese dinero que están dejando de facturar? El anuncio tiene su letra pequeña y aunque así de entrada va a beneficiar a los viajeros eventuales, mejor estar atento para que el viaje no nos salga caro. Por eso, te dejamos algunas claves que deberías saber:

¿Qué tengo que hacer? Como usuario no tienes que hacer nada. A partir del 15 de junio, la eliminación es automática y no tienes ni que llamar a tu compañía, ni mandar un SMS ni nada por el estilo. Así de fácil. ¿Van a subir los precios de las tarifas habituales? En principio la respuesta es NO, pero las operadoras podrían recurrir a este recurso en un futuro para compensar la diferencia de ingresos, una advertencia que ya han hecho las operadoras españolas, aunque aún no se ha llevado a cabo. ¿Será efectivo en todas las tarifas? La eliminación es vigente para todas las tarifas de contrato. Los móviles prepago son otra historia. Aunque algunas compañías han anunciado mejoras en sus tarifas prepago o la eliminación del roaming, ante la duda, mejor consultar. Por cierto, la eliminación del roaming también implica que no te costará nada extra recibir llamadas o SMS del extranjero. ¿En qué países se va a eliminar el roaming? Los 28 países que conforman la UE y Suecia eliminarán la tasa extra, incluyendo Reino Unido, aunque en este caso, el Brexit podría conllevar cambios. Algunas operadoras han eliminado también el roaming en otros países. Por ejemplo, Telefónica y Orange lo harán en Noruega, Islandia y Liechtenstein. Vodafone, en su caso, ya había eliminado este método de tarificación en Estados Unidos, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza, Albania y Turquía. ¿Hay límites?

Las operadoras podrán subir las tarifas si detectan que durante 4 meses se ha utilizado la línea más en el extranjero que en el país de origen. En ese caso, la operadora podrá pedir explicaciones al usuario de la línea que tendrá 14 días para responder y dar una justificación. Por ejemplo, estar realizando unas prácticas en una empresa en el extranjero podría considerarse situación temporal y la compañía podría optar por no penalizar a su cliente. Eso sí, sería más recomendable adquirir una línea local, para evitar sustos, o incluso algún servicio como Chatsim que ofrece WhatsApp gratuito. Y es que en caso de no poder justificar este uso, la operadora podrá obligar a que el usuario pague la tarifa mínima establecida por la Comisión Europea: 3,2 céntimos/minuto por las llamadas, 1 céntimo por cada SMS y 7,7 euros por GB descargado. También debes tener en cuenta que los límites de datos, voz o SMS son los mismos que tienes contratados en España, así que si te pasas, el roaming no va a salvarte de que aumente la factura o de que se gasten. Con esta medida se quiere evitar, por ejemplo, que se contraten tarifas en países donde son más baratas, aunque se resida en otros, así que los buscadores de gangas, tendrán que limitarse a su propio país.

6. Cuidado con las tarifas planas. No todo el monte es orégano. Las operadoras pueden restringir sus tarifas más competitivas, esas con cantidades ilimitadas de datos, al territorio nacional. Un punto que no afecta a España, ya que no existen tarifas de este tipo por el momento.

En fin, que ya podremos coger el teléfono con cierta tranquilidad, sin plantearnos hacer como que no hemos oído la llamada para no asustarnos con la factura después. Para los datos, es decir, la navegación por Internet, siempre hay trucos para ahorrar y gastar pocos gigas. Tras estas aclaraciones, lo único que nos queda es coger nuestro smartphone, hacer las maletas y buscar un bonito destino europeo donde pasar las vacaciones.