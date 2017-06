Madres mayores y tecnología parecen ser un binomio condenado a no entenderse. ‘Qué has hecho con el móvil’, ‘no he tocado la tele y se me han borrado los canales’, o ‘hija, te puedes mirar esto’ son frases habituales que toda hija o hijo ha tenido que oír una u otra vez ante los apuros de las personas mayores ante aparatos que no entienden.

En Oregon TV, el programa de humos de la televisión aragonesa, se han tomado el tema con humor y han hecho una parodia del tema utilizando la ‘Bohemian Rapsody’ de Queen. Lo han hecho tan bien y nos hemos reído tanto que no hemos dudado en compartirlo para echarnos unas risas. Seguro que más de una situación te resultará familiar.

El vídeo comienza a partir del minuto 0:25 y ha sido un fenómeno viral que se ha compartido en Facebook y Youtube.

La broma, sin embargo, merece una reflexión más profunda y es que el trasfondo de la canción, con el tonillo del chico ‘nerd’ que trata con desdén a la madre por no aclararse con las máquinas deja un poso un poco amargo. Dan ganas de decirle algo así como ‘un poco de paciencia, que ya te llegará’ y ‘nadie nace enseñado’.

Las mujeres mayores son en España el colectivo que más lejos está en el uso de las nuevas tecnologías. Entre los mayores de 65 años, en España solo el 38% ha usado alguna vez internet, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Y si se miran las estadísticas teniendo en cuenta el sexo, resulta que en el grupo de edad de 65 a 74 años, entra en internet el 40,6% para los hombres y el 29,4% para las mujeres. es decir, 10 puntos porcentuales de diferencia, en noviembre del 2016, según el Instituto de la Mujer. La razón está en la diferencia de formación entre hombres y mujeres en esas edades, y en la falta de interés por cuestiones tecnológicas producto de una educación represiva. El gran argumento contra el que luchamos en Gadwoman.