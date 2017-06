No es que te estés quedando sorda, es que los altavoces de los televisores no siempre tienen un audio a la altura de la increíble calidad de imagen. Por eso en esas teles espectaculares los sonidos, especialmente los diálogos, no siempre se escuchan bien. Qué pena, verdad? Nos hemos gastado un dineral en un televisor de última generación que se ve fenomenal pero resulta que los diálogos no se escuchan nítidos porque sus altavoces son pequeños. Y si le subes el volumen tienes que andar bajándolo cuando los efectos especiales si no quieres que vengan los vecinos a saludarte.

Antes que ir a Gaes, quizás sea buena idea probar con una barra de sonido para tu televisor. El fabricante francés Sonos acaba de lanzar una, que además es preciosa. No es la típica barra de sonido alargada para colocar delante de tu televisor. Para empezar es inalámbrica, de forma casi rectangular y se puede poner debajo del televisor. Y esto es una de las cosas buenas porque habitualmente las barras de sonido convencionales funcionan mejor cuando se montan en la pared, justo debajo del televisor. Sin embargo, casi todos los televisores están ubicados en soportes o sobre muebles. Así que el Sonos PlayBase es capaz de pasar desapercibido bajo un televisor de hasta 35 kg (desde 32” a 65”).

El nuevo equipo de Sonos cuenta con diez altavoces internos amplificados (seis de frecuencias medias, tres de agudos y uno de graves) que sustituyen el limitado sonido de los altavoces integrados en el televisor. Además tiene algunas prestaciones extra que mejoran el audio de todos los contenidos. Por ejemplo, cuenta con la función “mejora de voz”, que mantiene constante el volumen de los diálogos y reduce la intensidad de los efectos de sonido. Así es posible escuchar con claridad hasta los susurros más tenues. Otra función interesante es la de “sonido nocturno”, que realza los sonidos más suaves y reduce automáticamente la intensidad de los más fuertes cuando se escucha el audio a volúmenes más bajos.

Ultradelgado y compacto, el Sonos PlayBase aporta un sonido imponente tanto para cine o programas como en el momento de reproducir música en streaming.

Se configura de manera fácil, con tan sólo dos cables para la alimentación y para el televisor, y se gestiona desde la app. Además, es posible añadir un subwoofer SUB y dos PLAY:1 como altavoces traseros para obtener un sonido envolvente 5.1 inalámbrico.

Además de para la contenidos del televisor, se puede usar como reproductor de música con la calidad sonora a la que nos tiene habituados. También se puede conectar a Internet – a través de WiFi o de la red propia que genera- y convertirse en un sistema de audio en streaming completo. E incluso desde la app de Spotify se puede manejar el equipo.

Igual que otros modelos de la marca como el Sonos Play:5, la nueva barra de sonido es compatible con Trueplay, una tecnología exclusiva de Sonos que ayuda a los altavoces a generar el mejor sonido en función de la colocación y de la sala. En concreto se encarga de medir la acústica de la habitación al analizar parámetros como la superficie, la distribución o el mobiliario. Después realiza ajustes con la máxima precisión en el altavoz elegido para garantizar el sonido más detallado y realista, independientemente de su disposición.

Elegante y discreto, el diseño es muy cuidado y se integra con cualquier tipo de mobiliario y está disponible en negro y en blanco. Su precio es de 799 euros.