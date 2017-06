Un año más llega el Sónar+D, evento musical, tecnología y creatividad de referencia en el que se va a dos cosas: dejarse sorprender y disfrutar. En esta edición, la quinta, traen las tecnologías más punteras que están ya llegando al gran público: Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y entornos inmersivos, entre otras.

Más allá de hacernos más fácil la vida doméstica o profesional, la Inteligencia Artificial tiene otras aplicaciones más artísticas. Y el Sónar+D 2017 se indaga si la creatividad es un atributo exclusivamente humano e incluso se plantea si puede una máquina crear piezas artísticas convincentes. Y es que la IA está preparada para proporcionar herramientas que pueden impactar profundamente la creación artística, de la música a las artes visuales, pasando por la realidad virtual y otras experiencias inmersivas.

Investigadores de Google como Kenric McDowell de Artists+ Machine Intelligence de Google, Freya Murray de Google Arts + Culture Lab y Magenta, el equipo de Google especializado en AI y música, junto a artistas como Memo Akten, y el poeta del código Darius Kazemi, mostrarán cómo las máquinas pueden ser creativas a través de sistemas que imitan el funcionamiento del cerebro y cómo, con la inteligencia artificial, se pueden explorar nuevos lenguajes estéticos.

Virtual e inmersiva

A la realidad virtual y a los entornos inmersivos ya le hemos visto una mayor aplicación artística. Estas tecnologías están permitiendo divisar un audiovisual del futuro que rompe la frontalidad, el concepto de plano y de pantalla y rodea al espectador.

La realidad virtual y las piezas “full dome” definen su narrativa y buscan proporcionar al público experiencias sobrecogedoras. Jessica Brillhart, cineasta principal de Google, Gabo Arora, fundador de UNVR, el compositor McKenzie Stubbert y Edu Pou del reconocido estudio de VR Here be Dragons, tratarán la realidad virtual desde todos los ángulos.

En esta 5ª edición se inaugura Sonar360º, es un nuevo espacio de Sónar+D inspirado por Movistar+ y dedicado a las piezas audiovisuales “fulldome”, un entorno inmersivo donde la audiencia está completamente rodeada de imagen y sonido 360º. Este nuevo espacio estará comisariado en colaboración con la SAT (Societé des Arts Technologiques) de Montreal, una institución de artes tecnológicas fundada en 1996, pionera en el desarrollo de las tecnologías inmersivas.

La programación de Sonar360º by Movistar+ constará de una selección de piezas “fulldome” producidas en la SAT por algunos de los artistas visuales más destacados de la escena new media internacional como Joanie Lemercier, Will Young, Nicolas Nöel Jodoin y otros, y dos workshops, “Introducción al lenguaje inmersivo” y “Producción de imagen esférica”, impartidos por investigadores de la SAT.

De creatividad tecnológica

Los tecnólogos y tecnólogas creativos protagonistas de Sónar+D 2017 son Ayah Bdeir, emprendedora y fundadora de littleBits, Carla Diana, diseñadora de producto y creadora de robots y los artistas visuales (y musicales) Tarik Barri, Nonotak, Playmodes y Alba G.Corral, sin olvidar a Rhizomatiks, el estudio new media de referencia mundial pilotado por Daito Manabe y Motoi Ishibashi.

Hasta ahora hemos tenido el avance del tech-show programado por el ciclo “A Taste of Sónar+D by Mazda” que profundizan las dimensiones sonoras y lumínicas del espacio mediante dispositivos visuales y sonoros avanzados, tecnologías disruptivas y nuevas experiencias escénicas. En “autopsy.glass” de Myriam Bleau se exploraban las posibilidades sónicas y visuales del vidrio manipulando más de 30 copas de cristal hasta su rotura con la finalidad de tensar las emociones del espectador.

Innovación y emprendimiento

Sónar+D también quiere explicar las nuevas ideas en la industria musical y arrancará con un encuentro del proyecto internacional Open Music Initiative, ofrecerá una sesión práctica con Resonate, la plataforma basada en blockchain, y reunirá a las empresas que apoyan algunos de los proyectos más innovadores en cuanto a producción musical en la sesión Business for Creative Technologists.

Y finalmente, un año más el Startup Garden powered by MIGRATION vuelve con un programa dedicado al ecosistema emprendedor de las startups de las industrias creativas, con 30 seleccionadas, un equipo de mentores que les asesorará para impulsar su modelo de negocio y 30 fondos de inversión en busca de talento y nuevas ideas.

El año pasado lo disfrutamos mucho, y conocimos innovadoras empresas y proyectos especialmente relacionados con la impresión 3D. Esta edición pinta aún más emocionante!!