La Thermomix es uno de los esos aparatos tecnológicos que más que una ayuda es casi una religión. Como Apple o como Linux. A los convencidos no les baja nadie de su convencimiento y miran por encima del hombro a quienes no comparten las bondades de su fe. Con la Thermomix pasa casi lo mismo. El robot de cocina más famoso del mundo tiene una parroquia de fieles que lo defienden con tesón. Confieso que soy de las agnósticas, pero este fin de semana me hicieron una demo unos amigos y no salgo de mi asombro. Máximo cuando me he enterado de que ahora es Thermomix con wifi.

Resulta que a la Thermomix de casi toda la vida –nació en 1960–, o más bien a su último modelo, el TM5, le han puesto wifi y una app para poder enviar recetas desde el iPad o el móvil a la máquina para que las incorpore a su recetario online. Mis amigos -que todo hay que decir estas encantados con el invento- me enseñaron lo que era trabajar con libros electrónicos de recetas y la función “Cocina guiada”. Básicamente, le pones el libro, seleccionas la receta que quieres y esta te va guiando sobre lo que tienes que hacer.

Si la receta pide una determinada cantidad de agua, coges la jarra, la llenas con una cantidad aproximada y no sufras, cuando llegues a lo que te pedía la receta, la Thermomix te avisa y paras. Ya lo pesa la máquina. Y así con todo. Cada paso está explicado y guiado hasta el límite.

Ahora con el Cook-Key, que es el nombre del accesorio que conecta la TM5 a la wifi de casa, no es necesario cargar las recetas. El dispositivo conecta a la plataforma online de recetas de Thermomix, la Cookidoo, y envía vía wifi a la máquina la preparación que elijas. Y allí la cocinas con el sistema guiado.

Desde la misma app o la máquina, puedes enviar la lista de ingredientes que te faltan por correo electrónico como la lista de la compra, marcando solo lo que necesitas.

Aquí es donde le vemos más posibilidades de ampliación, porque tampoco les costaría tanto a los señores de Vorwerk hacer un software que permite incorporar en una única lista los ingredientes de un menú entero, por ejemplo.

Otro problema son los precios. La TM5 son 1.100 euros. Con el Cook-Key, sube a 1.199 (están de oferta, dicen). La suscripción a la web de recetas, que sustituye a los actuales cartuchos de libros, es gratis por seis meses, pero después pasará a ser de 36 euros al mes. Y si no la aceptas o la renuevas, solo podrás usar un número limitado de recetas en la máquina. La verdad, un sistema un poco caro, como refieren algunos usuarios.

Y para acceder a las recetas, tendrás que estar registrado.