Más de 118.000 visitantes pasaron por el 35 Salón Internacional del Cómic de Barcelona celebrado del 30 de marzo al 2 de abril. La aviación en el cómic fue uno de sus leit motiv, mostrando en Plaza Univers varios modelos reales de aviones en el marco de la exposición Cómics en vuelo.

La tecnología de menor tamaño se pudo ver en formato de videoconsolas e impresoras 3D. El espacio de videojuegos fue uno de los más concurridos para probar la recién lanzada Nintendo Switch, una de las consolas con mejor lanzamiento hasta la fecha, y con unos 2,4 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Quienes hicieron cola en el Salón del Cómic pudieron probarla jugando al nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ni la Princesa Leia se lo quiso perder 😉

Impresión 3D y cómic

Las impresoras 3D fueron los otros dispositivos que dieron el punto tecnológico a la feria. Dirigidos por la prestigiosa Escola Joso y con el apoyo de EntresD empresa distribuidora de impresoras 3D de sobremesa, se llevaron a cabo diversos talleres de cómic, animación e impresoras 3D para acercar el arte a la práctica sencilla del público asistente. Durante todos los días del evento, cinco impresoras 3D de sobremesa en diferentes modelos – Box Box+, Mini, Mini2, UP Plus2, – de EntresD formaron parte de los talleres de cómic impartidos por Àlex Gallego, conocido dibujante y caricaturista, además de usuario de estos dispositivos, David Esbri y Elías Xan.

El taller de impresión 3D y cómic se plantea como un espacio donde mostrar todo el proceso creativo vinculado a esta tecnología. Partiendo del diseño y la creación previos se vieron ejemplos de arte conceptual para la creación de piezas. Se pasó al modelado repasando distintos estilos y sistemas de escultura digital en tres dimensiones, desde ejemplos de bajo poligonaje al tratamiento y creación de texturas. Después el proceso de impresión, centrándolo en los tipos de impresión y materiales disponibles y los procesos de adaptación y preparación de las piezas necesarias para un correcto desarrollo de la impresión en 3D.

Y finalmente se vieron aplicaciones artísticas de estas impresiones y procesos de postproducción y finalización de piezas como en el caso de la escultura de miniaturas usando bases impresas en 3D.

Este fue sin duda uno de los stands más concurridos por asistentes de todas las edades para conocer de primera mano esta novedosa tecnología que aunque ya lleva con nosotros unos cuantos años no deja de sorprendernos con sus posibilidades. A través de los medios vamos conociendo sus aplicaciones en diferentes campos como el industrial, diseño, médico, educativo y por supuesto de ocio.

El 36 Salón del Internacional del Cómic de Barcelona, que se celebrará, nuevamente, en Fira de Barcelona-Montjuïc del 3 al 6 de mayo de 2018.