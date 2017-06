Vuelven los Estados permanentes de Whatsapp. Ya es oficial. Y es que los nuevos Estados no tuvieron la acogida esperada por la compañía, – solo tienes que mirar cuántos de tus contactos lo usan… Al parecer a los usuarios nos gusta más poder poner un texto que cambiemos cuando queramos que estar pendientes cada día de actualizar el estado. Y es que la nueva opción de Stories, emulando a Snapchat, borra las actualizaciones pasadas las 24 horas. No parece que el usuario de WhatsApp se haya entusiasmado mucho con la idea de tener que poner diariamente información en su estado. Además saltaron algunas alarmas sobre los peligros que comportaba.

Así que Whatsapp ha anunciado la vuelta de los estados permanentes en la próxima actualización. ¡¡Bieeeen!!

Si eres de las que sí que ha empezado a usar Stories, no sufras porque pese a no gozar de gran popularidad entre los usuarios de la aplicación, no desaparecerán las nuevas historias o estados temporales. La idea de WhatsApp sería mantenerlos como opción dentro de Estados.

Para activar los estados permanentes de Whatsapp, deberás esperar a la actualización de la próxima semana. Ya queda menos 😉

Si eres de las más impacientes por volver a ponerte lo de ‘Hey There! I’m using WhatsApp‘ o lo que sea que tuvieras anteriormente, puedes descargarte la última versión beta de la aplicación. Además tendrás que adherirte a la versión 2.17.97 beta desde Apk Mirror. Una vez hecho esto accedes a tu Whatsapp, Chats y entras en el menú Ajustes. Ahí estará tu antiguo estado tal como lo dejaste, un poco más mayor y emocionado de volver a verte 😉