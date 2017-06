Cada vez usamos más aplicaciones y servicios de video que consumen nuestra tarifa de datos así que llega finales de mes y casi no tenemos megas disponibles. Sí, hemos consumido toda la tarifa de datos. Y entonces, la catástrofe: ¿cómo vivir sin WhatsApp? Ahí lo tienes todo: el grupo de amigos de la Uni, los compañeros de trabajo, el grupo del cole, la familia,… si te quedas sin WhatsApp te quedas aislado digitalmente. Así que toca ir mendigando datos con algunas ideas que te hemos dado en Gadwoman.

Para evitar que te conviertas en un paria del WhatsApp, Line, Telegram o Message+, Vodafone incluye una nueva característica en sus nuevos planes de precio, que por cierto suben. Tanto los clientes nuevos como los actuales de contrato contarán con el servicio Chat Zero, que permite el uso de apps de mensajería sin consumir los datos de la tarifa y el envío de SMS y MMS sin coste.

Esto significa que, dentro del servicio de mensajería, se podrán enviar mensajes de texto, fotos, videos y notas de voz sin consumir los datos de tu tarifa. Es decir, WhatsApp, Line, Telegram y Message+ no contabilizan en el gasto de la tarifa de datos.

Para compensar la subida de precios (entre 2-5 euros al mes), los planes de precio con 2GB, 4GB y 6GB de datos aumentan hasta 6GB, 10GB y 20GB, respectivamente, tanto en las tarifas móviles como en las convergentes (Vodafone One). Pero Chat Zero entrará en vigor a partir del 28 de abril.

Cada vez más datos

Según Vodafone el uso de datos por cada cliente ha aumentado en un 50% de media en el último año, y el tráfico de vídeo un 83%. Además el 98% de los clientes con móvil utilizan las apps y servicios de mensajería.

Curiosamente las apps de mensajería instantánea no son de las que más datos consumen, aunque todo es proponérselo y si estás en grupos donde son aficionados a enviar memes, fotos y vídeos, ya sabrás de qué estamos hablando.

Chat Zero de Vodafone te va a asegurar es que aunque te gastes todos los GB de tu tarifa viendo videos en YouTube (ojo, que si tienes esta opción activada no te va a durar ni un suspiro) no vas a quedar sin WhatsApp. Una buena manera de fidelizar a los clientes…