Ponencias

Anne Marie Changing the world through technology: One woman at a time.

Gema Parreño Introducción y diseño de redes neuronales con Tensorflow: sistema límbico.

Silvia Romera Robótica educativa: montaje de un robot, componentes y programación. Internet de las cosas con Arduino.

Clara Grima Enciende ese móvil y escúchame: matemáticas que hacen posible avances de la tecnología y viceversa.

Ana Carmona Cómo testear el código legado y no morir en el intento: desacoplar, refactorizar y testear el código automáticamente.

KaterinaZalamova How the Artificial Intelligence can let you free from your housework.

Workshops

Melisa Galvão y Alexandra Negrut Discover the Design Thinking process, which will guide you from empathizing with your personas to creating a prototype.