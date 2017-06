Este año asistí por tercera vez al foro FemTalent, un evento que monta la Red de Parques Tecnológicos y Científicos de Cataluña (XPCAT) con el apoyo de 25 asociaciones de mujeres científicas, tecnólogas, emprendedoras y empresarias. El foro es un espacio de referencia para compartir buenas prácticas y experiencias lideradas por mujeres a nuestra economía y sociedad. En esta edición con el título “Es el momento: valórate”, se centró en eso: en valorar el talento de las mujeres, motivándolas a que pongan en valor su trayectoria profesional y de paso de concienciar la sociedad de la importancia de reconocerlo. Sí, esto es así porque en las mujeres no es algo habitual luicir o presumir de los logros laborales alcanzados. O simplemente que se reconzcan públicamente.

Hay emprendedoras muy potentes, independientemente de que si han fracasado o han triunfado, con unas ideas de empresas y de servicios que sorprenden. Y sus historias se conocen muy poco, porque son poco amigas de los flashes, porque van trabajando como hormiguitas.

Muchas son mujeres muy ocupadas, porque además de sus empresas y emprendimientos tienen una vida – casa, hijos,…- que a diferencia de sus homólogos masculinos, les afectan en su vida laboral. Y quien diga lo contrario miente. La conciliación no existe para la mujer. Es una burla. Serás madre y tendrás tu baja por maternidad pero tu vida laboral ya no volverá a ser la misma. Eso es así y no entro a valorarlo.

Pues bien contar con mujeres valientes y fuertes, que han vivido con mayor o menor fortuna ese tránsito por la maternidad, y que han desarrollado su faceta como emprendedoras y ahora muchas ya empresarias es un lujo. Es muy inspiracional y motivador aunque a veces se echa en falta en estas mesas más sinceridad. “Sí, llegar a esto me ha costado tener una canguro cada tarde y ver a mi hija solo para cenar”. En alguna mesa se habló en tono jocoso de los ex, dejando entrever que por el camino del emprendimiento a veces se quedan las parejas. No siempre se encuentra en ellas, sobre todo si son hombres, el apoyo abnegado que requiere un emprendimiento.

Fueron intervenciones muy interesantes todas, con información para recordar y para tener en cuenta cuando pienses en emprender. Todo es posible, si hay talento, pero tiene un precio. No va a ser un camino de rosas aunque el resultado final, tal y como quedó patente por el entusiasmo de las participantes no era cuestionable.

En esta edición se mostraron experiencias de mujeres que financian o son inversoras en empresas y proyectos innovadores o que han recibido financiación para sus propios proyectos. Así contaron sus experiencias exitosas emprendedoras como Mar Alarcón, fundadora y CEO de Social Car o Cecilia Tham, fundadora de FabCafé; con mujeres inversoras como Helena Torras, socia de PaoCapital y cofundadora de B-Wom, Yolanda Pérez directora de BStart-up o Clara Navarro, cofundadora de Ship2B, así como otras mujeres inspiradoras en el mundo del emprendimiento y el talento en femenino, como Gemma Gasulla, CEO de MésDona o Sabrina C. Bittencourt, emprendedora en serie e innovadora social. Mucho talento femenino, muchísimo.

Eventos como FemTalent deberían celebrarse en todos los sectores en los que las mujeres aún tenemos una representación minoritaria o bien una visibilidad restringida. Y es que no solo en tecnología nos cuesta hacernos ver y notar, en el campo de la ciencia la presencia femenina tampoco es tan notoria o se la visibiliza lo suficiente.

Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y nosotras, ¿a quién o qué tenemos delante que impide que se nos vea? ¿Cómo podemos lucir el gran trabajo que estamos haciendo? Pues eso, que ha llegado el momento de ponerse en valor y de demostrar todo el talento que tienes. Sin ningún tipo de pudor. Y bienvenidos estos eventos por abrir un escaparate a todas esas mujeres que emprenden y que lo cuentan. Y con esas historias animan y crean ejemplo para que cada vez sean más las que lo hagan. Visibilizar para inspirar. Lo decimos en Gadwoman desde hace años. Ahora es el momento.