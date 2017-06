Hace 8 años que WhatsApp llegó a nuestras vidas. Y nadie hubiera dicho que para quedarse de esta manera tan adictiva. Ahora han añadido una nueva funcionalidad- Estados de WhatsApp- que emula a uno de sus competidores. Se suman a las historias efímeras que ya están implantadas en Instagram y que originalmente vienen de Snapchat.

Se llama Estados y es una opción que está en la pantalla principal entre Chats y Llamadas. Permite actualizar el estado de una manera más amplia de lo que podíamos hacer actualizando nuestro estado (una opción que mucha gente no ha hecho nunca y seguían teniendo el “Hi there I’m using WhatsApp” que viene por defecto).

Bueno, pues para que ahora podamos compartir (aún) más cosas con nuestros amigos y contactos varios se han sacado de la manga esta opción de Estados. Es divertida porque permite compartir compartir imágenes, videos, GIF de una forma fácil. Solo tienes que ir a esa pestaña, abrirla y seleccionar Mi Estado. Entonces podrás elegir la foto, el video o el GIF que quieras que vean tus contactos durante 24 horas.

Sí, esta actualización solo dura un día. Así que al día siguiente tendrás que poner otra y así hasta que los señores de WhatsApp nos den a elegir la duración o nos permitan dejar esa actualización ad infinitum. Porque servidora lo tiene claro: no voy a estar todos los días actualizando Mi estado.

En esa misma pestaña puedes ver los estados de tus contactos. Bueno, no te todos. Básicamente de los que hayan querido compartirlo contigo o como mínimo que no te hayan excluido. También podrás saber quién ha visto tu estado. Hala, el cotilleo está servido!

Viva la privacidad

Porque la nueva funcionalidad te permite gestionar tu privacidad y elegir quiénes no quieres que vean tu estado. Concretamente hay tres opciones para compartir el estado: ‘mis contactos’, ‘mis contactos excepto’ y ‘solo compartir con’.

Es importante asegurarse de que estamos compartiendo el estado con quien queremos. Quizás sea el momento de revisar a conciencia los contactos y borrar de la agenda aquel vendedor de Wallapop con el que quedamos o cualquier otro contacto ocasional. Al final incluso con una sola imagen estamos compartiendo mucha más información de la que nos podemos pensar. Hay temas sensibles como fotos de nuestra casa, de un billete de avión, de nuestros hijos, de las vacaciones… que no querrás compartir con todo el mundo.

Porque, ¿es segura esta funcionalidad? Desde WhatsApp dicen que sí, que tus estados también estarán protegidos con el cifrado de extremo a extremo.

Algunos peligros

Pero ojo porque aunque pongas estados muy limitados y que puedan ver solo ciertos contactos no te olvides de que se pueden hacer capturas de pantalla. Y eso si que se puede reenviar. Por ejemplo, se te puede ocurrir usar la opción de Estados – ‘solo compartir con’- para hacerle llegar a tu pareja o ligue una foto subida de tono (lo que se llama sexting). Sí, solo la verá esa persona pero puede hacer capturas de pantalla, fotos o grabar video y luego distribuirlo.