Me encanta trabajar escuchando música o podcasts con mis auriculares. Hace que me concentre más, aislándome del entorno, y trabajo más a gusto. A cambio, cuando hay más gente alrededor, tengo que andar quitándome los auriculares o parando la música cada vez que me hablan. Un poco engorroso, la verdad. Pues bien, con los auriculares Sony MDR-1000X no hace falta, pues con un simple gesto de tu mano bajar el volumen y oír cuando te hablan.

Estos auriculares inalámbricos (aunque también se pueden usar con cable) son ideales escuchar música en ambientes más ruidosos porque ofrecen una gama de frecuencias de cancelación de sonido ambiental muy sensible.

Y como característica novedosa incluyen el modo Atención rápida que te permite que, al colocar la palma de la mano en el exterior del casco del auricular, se deje de oír la música para poder mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

Es muy incómodo andar poniéndote y quitándote este tipo de auriculares. Y muchas veces se trata de consultas rápidas. Así que para estos casos se puede usar este modo que hace que se deje de oír la música. Pero ojo, la música no se para así que no lo uses para conversaciones largas porque te perderás la canción.

Se trata de unos auriculares de gama alta que además incluyen una tecnología para sobrescalar la música comprimida de cualquier fuente a una calidad de sonido próxima al audio de alta resolución. Así se consigue que la música suene de la manera en la que pretendía realmente el artista, incluso en versión inalámbrica.

El Modo sonido ambiental saca más partido de la cancelación de ruido cambiando la condición sonora para que puedas disfrutar de tu música sin dejar de oír el sonido ambiental exterior. Esto ayuda a estar absorto, pero consciente, captando todas las palabras dichas a tu alrededor.

Si quieres usarlos de modo inalámbrico te interesará saber que su batería dura 20 horas, así que puedes utilizarlos en un vuelo a un destino lejano sin necesidad de recargarlos.

Son unos auriculares diseñados con estilo, y además son tan cómodos como atractivos. Tiene una estructura articulada y plegable nada aparatosa y sencilla para poderlos guardar rápidamente en tu bolsa. Son tan cómodos de usar como de guardar.

Los MDR-1000X cuestan 400 euros, están en negro o gris beis e incluyen una funda de cuero resistente.