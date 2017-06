Cuando toda tu vida digital está en tu teléfono móvil Android, hacer una copia de seguridad de todos los datos es fundamental. La copia de seguridad de las fotos ya la solemos tener cubierta con la copia que se hace en l Google Drive, Pero qué pasa con todo lo demás? Contactos, documentos, registro de llamadas SMS e incluso aplicaciones y contraseñas o partidas de juegos… información personal y valiosa que es importante. Y es mejor hacerlo de manera regular, casi como una rutina, para evitar que haya desastres.

Vamos a ver las opciones para realizar una copia de seguridad de los datos de nuestro móvil Android:

Android Backup Service

La primera a tener en cuenta es la que ofrece Google. Para hacer uso de ella tienes que ir a los Ajustes de tu teléfono – da igual el modelo, marca o versión de Android. Allí encontrarás la opción copia de seguridad. Al activar esta función se crea una copia de seguridad de los datos asociados a una o varias de tus cuentas de Google.

Si tienes que cambiar de dispositivo o borrar sus datos, puedes restaurarlos desde cualquier cuenta de Google de la que hayas hecho una copia de seguridad. En la copia de seguridad, Android Backup Service incluye lo siguiente:

Ajustes de Google Calendar

Redes Wi-Fi y contraseñas

Fondos de la pantalla de inicio

Ajustes de Gmail

Aplicaciones instaladas a través de Google Play (incluidas en copia de seguridad de la aplicación Play Store)

Ajustes de la pantalla (brillo y suspensión)

Ajustes de idioma e introducción de texto

Fecha y hora

Datos y ajustes de aplicaciones de terceros (varían según la aplicación)

Si has hecho la copia de seguridad de tus datos en la cuenta de Google, puedes utilizar Android Backup Service para restaurar tus datos y los ajustes de las aplicaciones en un dispositivo nuevo.

Copias de seguridad con aplicaciones de los fabricantes

Samsung, Huawei, Asus,.. tienen aplicaciones propias como HiSuite, Smart Switch que te permite realizar copias de seguridad periódicas, habitualmente en conexión al ordenador y que vale para terminales de otras marcas también. Para los elementos básicos como agenda de contactos, aplicaciones no tendrás ningún problema ni para las fotos o videos. Cuando las descargues o las abras tendrás que valorar si las opciones que te ofrecen son suficientes. O necesitas de alguna aplicación adicional

Copias de seguridad con aplicaciones de la PlayStore

Hay muchas aplicaciones para hacer backups y copias de seguridad que puedes encontrar de manera gratuita o de pago en la PlayStore. Ya sabes, sin son gratuitas a cambio tienes que ver anuncios.

Algunas de las que tienen mejor valoración son:

Easy Backup

Esta app también es gratuita y además ofrece ya de entrada la posibilidad de guardar las copias de seguridad en la nube (Gmail, Dropbox, Google Drive, cuenta OneDrive o Box) o en la tarjeta SD. En cambio no da opción de hacerla en el ordenador. Se encarga de hacer copias de seguridad y restaurar aplicaciones, sms, mms, registro de llamadas, calendario, marcadores, diccionarios y de contacto que aparecen en su teléfono Android. Como la app anterior permite crear copia de seguridad manualmente o programar copias de seguridad automáticas. Lo bueno es que está en castellano. Muy sencilla de usar.

App Backup & Restore Transfer

Es también bastante sencilla y gratuita pero con un nivel de anuncios un poco más intrusivo. De esos tipo pop-up, que saltan justo cuando vas a clicar en un opción del menú y le acabas dando a ellos. Los ajustes son más amplios y además de programar la copia de seguridad te permite elegir el número de versiones que vas a guardar.

Helium

Para empezar te pide que descargues un enlace en el ordenador y que actives el modo depuración USB que permite que desde el PC se pueda interactuar por completo con todos los archivos del terminal. Requiere de bastantes pasos pero te va guiando durante todo el proceso. Permite hacer el back up a una tarjeta SD o a un ordenador y se puede programar la periodicidad. La versión de pago, que cuesta unos 4 euros, te permite hacer las copias de seguridad en un servicio en la nube como Dropbox o Drive. Tiene muy buenas críticas pero es un poco farragoso completar todo el proceso de instalación.

Backup directo al ordenador

Y si no quieres liarte con aplicaciones tienes la opción de hacerlo a mano, conectando tu móvil al ordenador a través de un cable USB. Entonces se abrirá una ventana donde podrás ver las carpetas y archivos de tu móvil. Aunque quizás esto no suceda, o solo te muestre algunas, y quizás tengas que activar el modo Depuración USB, que permite interactuar con el terminal como si fueras un desarrollador. Los pasos a seguir consisten en ir a Ajustes- Acerca del dispositivo y una vez dentro, hay que buscar la información referente al número de compilación. Al clicar sobre ella varias veces se desbloquea este modo, y volviendo a Ajustes encontramos Opciones de desarrollo y en ella activaremos Depuración USB.

¿Te ha servido la información? Esperemos que sí, y que a ser posible la incorpores en tus rutinas para que si sucede algún desastre con tu móvil no tengas que lamentar la pérdida de información. Si has llegado a este post, no lo dejes para otro día, haz ahora mismo tu copia de seguridad, que mañana puede ser tarde…