Un año más he tenido que decidir si me iba de puente por Todos los santos o me quedaba en Barcelona para asistir al apasionante Salón del Manga, organizado por Ficomic. Desde hace tiempo es noticia por la cantidad ingente de personal que hace cola para entrar o por los cada vez más trabajados y elaborados disfraces (o ‘cosplays‘) que llevan. Sin embargo hay otras muchas cosas interesantes que hacen que valga la pena asistir a este certamen que va más allá del propio manga, ampliándose al anime, los videojuegos, la música, la gastronomía y la cultura japonesa.

Como cada edición, los visitantes han podido descubrir los últimos títulos manga y todo lo relacionado con ellos y sus protagonistas. Este año han destacado las exposiciones dedicadas a YO-KAI WATCH, que ha contado con un especial protagonismo durante los cuatro días y el megaespacio de videojuegos de Nintendo de 3.500 metros cuadrados.

También es cada vez más relevante la presencia de autores de éxito: las escritoras Banana Yoshimoto y Mitsuyo Kakuta; los dibujantes Junji Ito, Toshio Maeda, Yoshimichi Tamura o la granadina Belén Ortega, autora del cartel oficial del Salón; Hidenori Kusaka y Satoshi Yamamoto, del manga de Pokémon; o Hiroaki Miyamoto, Hiroyuki Sakurada y Masayuki Sato, de One Piece Gold. Destacable la asistencia de Akihiro Hino, presidente y CEO de LEVEL-5 y creador del videojuego YO-KAI WATCH, que enseñó a diseñar personajes de videojuegos a 70 niños en la Escola Joso de Barcelona.

Y hablando de dibujar, otro de los imperdibles es el stand de Wacom, donde se puede ver siempre con cierta envidia cómo los ilustradores y animadores 3D hacen virguerías con las tabletas gráficas.

La Cintiq, la Bamboo Spark y la Intuos muestran la gran variedad de dispositivos que tiene Wacom para dar rienda suelta a la creatividad de los artistas. De verdad, que año tras año me dan ganas de hacerme con una a ver si aprendo a dibujar, diseño un personaje de éxito y me retiro del periodismo 😉

Y si hablamos de personajes míticos, Pokémon no se nos puede pasar por alto. Este año estaban los dibujantes del manga y creadores de la saga. Y Nintendo apostó por el famoso videojuego YO-KAI WATCH que ha seducido a jóvenes de todo el mundo. No en vano se trajo al Yo-kai más popular de la serie, Jibanyan. Así los fans de la serie de Akihiro Hino y los amantes del manga en general disfrutarán probando la primera entrega del videojuego de la popular saga para la familia Nintendo 3DS.

También pudimos ver la reedición de la Nintendo NES en versión mini, emulando a la consola que en su momento sedujo a los maduritos actuales cuando eran jóvenes también. El salón fue una gran ocasión para probarla, a la espera de que ponga a la venta esta pequeña en miniatura que viene con 30 juegos en 8-bit de Nintendo ya instalados.

Total, que un año más han batido records y en la XXII edición ha recibido 142.000 visitantes en los 70.000 metros cuadrados que ocupaban. ¡¡Larga vida al Salón del Manga!!