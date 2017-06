Llegan la Navidad y en muchas casas ya estamos inmersas en la elección de los regalos para la carta dirigida a Papá Noel, Reyes Magos o sus variantes regionales. Tanto si tus peques ya eligen solos los juguetes que van a pedir en sus cartas como si aún son pequeños y os encargáis vosotras, lo que te vamos a contar te va a interesar seguro.

En nuestro caso, entre los anuncios de televisión y el catálogo de juguetes de turno ya tenemos el lío montado. Y es que ¡les gusta todo! y entonces lo quieren pedir todo. Y cuando digo todo, es ¡todo! Pero ahí entramos los padres, que, con mejor o peor criterio les hacemos una criba sutil (o drástica) de los juguetes seleccionados por ellos.

No nos engañemos, además del coste económico que suponen los regalos, es muy frustrante ver la carita de decepción de los niños cuando el juguete no cumple sus expectativas o no funciona tal como lo vieron en el anuncio.