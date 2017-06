Este 19 de octubre se ha celebrado el Día contra el Cáncer de mama. Si los “Días de” sirven para algo, bienvenidos sean. Y hoy hemos visto como en todos los medios se habla del tema desde diferentes puntos de vista: para dar a conocer los avances, para concienciar, para prevenir,… y es una parte importante, ayudar a la detección precoz del cáncer de mama. Para ello es imprescindible estar concienciada, tener un papel activo en la salud. Estar atentas a cambios o acudir a las revisiones médicas son acciones que podemos tomar. Pero claro, es muy fácil olvidarse o postergarlas. Así que para que no te falle ni la agenda ni el Calendar puedes usar aplicaciones móviles.

Una que acaba de salir al mercado es CuidAPPlas, una app móvil desarrollada por Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) para la detección precoz del cáncer de mama. Apadrinada por la actriz Miriam Giovanelli, es gratuita y de momento solo está disponible para Android. Sobre todo es informativa: puedes hacer un test para conocer si tus hábitos de vida son o no saludables y ofrecen información sobre la enfermedad, la herencia genética y otros datos de interés. También permite llevar un control de las revisiones médicas y más allá de esto, lo interesante es que por cada descarga de esta app gratuita, Samsung donará 10 euros para la investigación.

Auto-reconocimiento del pecho

Más allá de la información, las aplicaciones resultan de utilidad también pues por ejemplo nos pueden guiar para hacernos un completo auto-reconocimiento del pecho. Una vez al mes, que es la frecuencia recomendada. En inglés puedes encontrar algunas como Breast Check Now o Breast Self Check. En castellano puedes encontrar Autoexploración Mamaria, que te explica con detalle cómo llevarla a cabo, y Sensifemme, muy descriptiva también y con un componente visual que ayuda bastante. Otra muy interesante es Keep A Breast Check Yourself! App, que se pueden configurar en diferentes idiomas, entre ellos el castellano.

También puedes seguir las instrucciones de la app Your Man Reminder, con unos guapísimos chicos que desde 2011 nos están enseñando cómo tenemos que tocárnoslas con efectividad 😉