Que haya un día internacional de algo tiene cierta utilidad: la de visibilizar ese tema sobre todo de cara a los medios. Especialmente cuando se trata de temas que no son muy vistosos para los medios como enfermedades. Y en esas fechas conmemorativas aprovechamos para hablar de este tema desde diferentes puntos de vista. En nuestro caso, hoy, Día del Alzheimer, os hablamos de un dispositivo para localizar al enfermo. Me parece muy útil pues hace poco una amiga me contó cómo su padre, que padece Alzheimer, se había extraviado en unos grandes almacenes y los momentos de angustia que vivieron. Y no es baladí: hace muchos años, un vecino de casa de mis padres, aquejado de demencia senil, salió a comprar el pan y no volvió. Meses después encontraron su cadáver en un monte situado a pocos kilómetros de su domicilio. Esto sucedió hace más de 20 años y esta tecnología no estaba a nuestro alcance.

Este dispositivo se llama Nock Senior, un reloj localizador de teleasistencia para personas mayores – no solo para enfermos de Alzheimer- creado por la empresa española Neki. Con ella se puede conocer la ubicación de los ancianos en todo momento. Así sus familiares o las personas al cargo puedan llevar un control, desde cualquier parte del mundo. Quien lleva el reloj puede realizar llamada a los teléfonos registrados pulsando un sencillo botón.

Se ha diseñado como si fuera un reloj más, discreto y elegante, camuflándose como un complemento más pero que permite comunicarse e informar sobre la posición.

Pero su utilidad va más allá de dar una señal de socorro. De hecho una de las funcionalidades más útiles para los usuarios de Neki es la zona de seguridad. El reloj permite acotar un área en el que la persona en cuestión suele moverse, a comprar el pan, hacer recados, dar un paseo por el barrio… si en algún momento el anciano sale de esa zona de seguridad la persona responsable recibe un aviso en su aplicación. Así, los familiares estarán al tanto si la persona se ha desorientado o se ha perdido.

Algunos detalles del reloj localizador de Neki son un localizador GPS que funciona las 24 horas del día, permite recibir y enviar llamadas con tan solo pulsar un botón, aplicación compatible con iPhone y Android para geolocalizar al usuario, opción de acotar una zona de seguridad y botón SOS, para enviar una señal inmediata a las personas responsables con su localización.

Su batería tiene una autonomía de la batería de hasta 6 días, se vende en su web www.neki.es por 79€ asociado al servicio de suscripción mensual (12 euros/mes) o anual (89 euros/año) para acceder a la aplicación, las llamadas al reloj, la localización GPS durante 24 horas al día y la atención al cliente. Solo el reloj cuesta 150 euros.