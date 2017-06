La robótica avanza que es una barbaridad pero parece que hasta el Roomba, que tiene versiones que barren y friegan el suelo, nadie reparó en la importancia de que las máquinas hagan algo tan pesado como la limpieza doméstica. Alguien en Google acaba de reparar en ello y su empresa de robótica, Boston Dynamics, acaba de presentar un perro robot que limpia la casa y es capaz de poner objetos en su sitio reconociendo el tipo de material que manipula.

Spot Mini, que es el nombre del robot, es la nueva incorporación de la empresa, que Google (ahora Alphabet) quiso vender cuando el Ejército estadounidense prefirió otro proveedor para sus robots de guerra. La compañía decidió reorientarse hacia el robot doméstico, poner al creador de Android, Andy Rubin, al frente y, como es uno de los tipos más prácticos de la multinacional, ahora se ven los primeros frutos.

Poner cosas en su sitio

El nuevo robot que limpia la casa se mueve como un perro y es capaz de recomponerse a sí mismo si se cae. Reconoce los objetos de su entorno y puede ponerlos en su sitio, o al menos deducir cuál es su sitio. En un vídeo de la compañía, se muestra cómo el perro robot cuando entra en la cocina es capaz de identificar que si los vasos están sucios, han de ir al lavavajillas. Esta operación que tanto se resiste a algunos humanos tiene un componente añadido para las máquinas, que no tienen tacto: saber qué fuerza han de aplicar según el material. Y Spot Mini la pasa con nota.

El robot se mueve con soltura dentro de una casa, es capaz de agacharse si encuentra un objeto y sube escaleras. Y lo hace igual que lo haría un perro. Solo le falta mover la cola. Sus cuatro patas le aseguran, además, una estabilidad que es uno de los puntos débiles de los androides.

Spot Mini, que pesa unos 30 kilos y tiene una autonomía de media hora, no habla, pero a su cámara no se le escapa nada. Y aunque su aspecto es un poco inquietante, no lo es más que algunos robots tipo humanoide que están probando en Japón para que en un breve plazo hagan compañía a los ancianos o a los niños.