Nunca habíamos tenido tanta música a nuestra disposición ni se había escuchado tan mal

Esta afirmación que escuché durante una rueda de prensa me dejó bastante impactada. La calidad de la música digitalizada en alta fidelidad se pierde entre tanto smartphone y auriculares de baja estofa (y no me refiero solo a los que dan en el tren). Contar con un buen equipo es imprescindible quienes quieran apreciar realmente la calidad. Y es que dará lo mismo que pagues los servicios en alta calidad de Tidal, Deezer o Spotify si tienes un equipo de música de garrafón. Eso lo saben bien en Sonos, fabricante de sistemas de audio inalámbricos inteligentes, ha renovado el dispositivo Play:5 tanto en su aspecto exterior como en su interior, para ofrecer hasta el doble de potencia que en la versión original de este altavoz todo en uno.

Para empezar, en el nuevo Sonos Play:5 han incluido unos amplificadores ligeros clase D con una potente calidad de sonido y que además consumen poca electricidad en uso y en reposo. Estos amplificadores están colocados en cada uno de los seis altavoces del Sonos:5, que están sincronizados y diseñados a medida. Los altavoces están divididos en tres woofers para medios suaves y profundos y bajos potentes, y otros tres tweeters para proporcionar altos claros en cualquier volumen. Gracias a esta separación el sonido producido es más amplio y se diferencian mejor las voces y los instrumentos que utilizando un altavoz único. Además el altavoz se puede ubicar en tres orientaciones diferentes y tanto en vertical como en horizontal, sin que esto perjudique la calidad del sonido. ¿Y por qué? Pues, en parte, gracias a las seis antenas WiFi pero también a TruePlay, el nuevo software de ajuste creado por Sonos. ¿Y qué hace este software? Pues es el encargado de medir los parámetros de la habitación donde se encuentra el altavoz y realizar los ajustes correspondientes utilizando la ecualización y técnicas de filtrado que corrijan esas frecuencias para que el sonido sea el más realista posible. En las mediciones tiene en cuenta aspectos como el espacio, la distribución o los muebles que hay en la habitación con lo que el sonido se reparte perfectamente por toda la estancia. Muy útil, por ejemplo, en situaciones en las que hay mucha gente en casa y los que están más alejados del altavoz no oyen nada. El uso de TruePlay está vinculado al micrófono de un smartphone aunque por el momento sólo está preparado para dispositivos Apple. Suerte que durante la prueba aún tenía el iPhone 6 Plus de préstamo. Otra funcionalidad del dispositivo es que es multiroom, es decir, cuenta con tecnología para poder llevar la música a diversas habitaciones desde una única fuente.

Diseño cuidado

Combinando dos de estos altavoces de forma vertical se puede conseguir un sonido estéreo aunque si los emparejamos de forma horizontal, la experiencia estéreo promete ser mucho más inmersiva, casi como estar en la primera fila de un concierto. En casa no lo he podido probar pero sí durante la presentación y realmente fue muy bueno el sonido! Como hemos visto últimamente el diseño en los gadgets electrónicos se está cuidando especialmente y en el caso del Sonos Play:5 esto no es una excepción. Compacto y discreto, está disponible en negro y blanco mate y con alta resistencia a la humedad, así que te podrá acompañar en tus veladas nocturnas en el jardín. Eso sí, en este caso se ha trabajado más para que el diseño sirva a una mejor calidad musical que en que sea bonito, que también lo es.

Por ejemplo, se ha seleccionado cuidadosamente el material utilizado en todas sus partes y se han perforado hasta 60.000 agujeros de forma individual en la parrilla delantera para ofrecer un mejor sonido. Los controles de reproducción, pausa, volumen o cambio de pista son táctiles y se pueden manejar de forma fácil e intuitiva en cualquier orientación en la que se encuentre el altavoz gracias a los sensores inteligentes que incorporan. De esta manera, los botones cambian de función según la orientación en que se encuentra el altavoz. Lo que no vamos a encontrar es el botón on/off porque no lo tiene. El sistema está pensando para estar siempre encendido ya que como hemos comentado, la energía que consume es mínima.

Configuración sencilla

Como en toda la gama Sonos la configuración de estos altavoces inalámbricos se hace de forma sencilla. Como se pueden conectar a Internet podremos escuchar la música de servicios de streaming como Spotify o Deezer, uno de los puntos fuertes de este sistema, la amplia compatibilidad con servicios de música. El Sonos Play:5 puede buscar y reproducir hasta 100.000 emisoras de radio y podcasts gratuitos así que las sesiones musicales están aseguradas. Para comenzar basta con conectarlo a la WiFi de casa o a SonosNet, una red punto a punto segura, es decir, su propia red WiFi que además disminuye las interferencias habituales en las redes WiFi domésticas.

Descargando la app gratuita Sonos Controller para Android, iPad, iPhone, Mac o PC se pueden controlar a distancia sin moverte del sillón, desde el smartphone o la tablet. Por último, también puede reproducir de forma inalámbrica todas esas canciones que almacenamos en nuestros dispositivos móviles u otros dispositivos conectados a la red doméstica a través de un puerto auxiliar. La app funciona muy bien y es muy sencilla de usar. La calidad de sonido realmente es muy buena tanto en exterior, nada que ver con lo que pueda salir del altavoz de tu móvil e incluso de altavoces portátiles. Claro, con otros dispositivos ganas en portabilidad y ligereza – el Sonos es del tamaño de una caja de zapatos y pesa más de 6 kg- pero no es equiparable la calidad del sonido.

Este altavoz es compatible con el resto de la gama Sonos y además se puede utilizar en combinación con Sonos PLlaybar y Sonos SUB para que haga la función de altavoz trasero en este sistema de cine en casa. Cuesta unos 579 euros.