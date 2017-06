Cuando tienes un hijo entiendes el verdadero significado de la palabra conciliar. Y te das cuenta de que es una entelequia, de que es un imposible, independientemente de si eres asalariado o autónomo. Trabajamos muchas horas fuera y si no contamos con unos abuelos que nos ayuden la mayoría de las veces tenemos que recurrir a una canguro que nos ayude cuando los peques no están en el cole, se ponen malitos o cualquier incidencia que pueda suceder.

La tarea difícil se nos presenta a la hora de encontrar nuestra candidata perfecta. Si alguna vez habéis tenido que buscar una seguro que me entendéis porque el camino es largo, empezando por ¿dónde la busco? Las siguientes cosas que nos pasan por la cabeza son ¿será de confianza?, ¿sabrá cuidar bien de los niños?, ¿estará disponible hoy? Y toda una serie de otras preocupaciones que nos van a asaltar antes de decidir a quién encomendamos la tarea de quedarse con nuestros peques.

Parece fácil contar con una canguro pero doy fe de que no es así, sobre todo cuando la necesitas para una emergencia. Tiras de móvil y de grupos de WhatsApp y vas preguntando… te pasan algunos contactos pero ese día no puede, no está, lo tiene ya comprometido…

Cuando se acaban los contactos personales, ¿qué haces? Aunque no lo parezca Internet puede ser un buen sitio donde buscar y existen muchos sitios que ofrecen este tipo de servicios que nos agilicen un poco la búsqueda.

Topnnany es una plataforma online que pretende hacer de punto de encuentro entre padres y personas que se ofrecen como canguros. Cada candidato tiene su perfil con sus datos personales y su experiencia como cuidadores y además opiniones valoradas de otros usuarios con los que han trabajado antes. Con toda esta información los padres pueden elegir al candidato que mejor crean que se adapta a sus necesidades y ponerse en contacto directamente con la persona en cuestión.

La búsqueda se hace a través de filtros como la cercanía geográfica, el tiempo que se va a necesitar –de forma puntual o regularmente-, el tipo de servicio –madre de día, niñera o canguro-, las titulaciones con las que cuenta nuestro futuro canguro o las recomendaciones que ha obtenido. También existe la posibilidad de compartir canguro, es decir, que una misma persona se haga cargo de dos o más niños a la vez compartiendo así los gastos. La plataforma cuenta además con un sistema de verificación de perfiles de los candidatos para añadir un plus de seguridad a los padres y también a los canguros que tienen la posibilidad de demostrar de una forma real sus datos.

A través de una primera búsqueda los padres acceden a una lista de candidatos en función de las características por las que ha filtrado y a partir de ahí puede entrar al perfil de cada uno donde aparece toda la información disponible del candidato como su currículum, su carta de presentación, la disponibilidad y otros datos relevantes para el servicio o ver fotografías subidas por las propias niñeras de actividades que hayan realizado anteriormente. La elección está totalmente en manos de cada familia y Topnnany no interviene ni en el precio de los servicios ni en las formas de contrato, tan sólo es el lugar de encuentro entre ambas partes.

Topnnany es un servicio gratuito que nació en España en 2014 y ya cuenta con más de 170.000 usuarios y casi 400 nuevos anuncios diarios. La elección nunca será infalible, está claro, pero al menos no nos será difícil encontrar otra opción.

Otra opción parecida es QuieroCanguro que también pone en contacto niñeras con padres que necesitan a alguien que cuide de sus hijos y que se encuentren en una misma zona. La web da la opción de que ambas partes puedan ponerse en contacto y en el caso de las niñeras, pueden decidir si aceptan la invitación de los padres que la requieran o no. Si las dos partes están de acuerdo ya pueden ponerse a negociar las condiciones. Las familias usuarias pueden poner en contacto entre sí y organizarse para que una misma canguro cuide de sus hijos conjuntamente o simplemente para pasar un buen rato en el parque.

Todo esto se hace mediante un servicio de mensajes. Cuando un usuario quiere ponerse en contacto con otro le envía un mensaje a través de la web y la otra persona recibe una notificación en forma de email para que decida si quiere recibirlo o no.

La web realiza periódicamente una revisión de los comentarios emitidos en la web aunque son los padres los que tienen toda la responsabilidad en la toma de decisión y deben valorar ellos mismos a la persona que eligen como responsable de sus peques.

En este caso, el servicio sólo es gratuito al registrarse. Los usuarios pueden ver las opciones e incluso recibir mensajes y contestarlos pero si se quiere concretar un servicio –enviar un mensaje a algún otro usuario, sea niñera o familia- hay que contratar la opción Premium durante uno, tres o doce meses. Las niñeras también deben pagar una cuota para estar en QuieroCanguro aunque en su caso algo más reducida que la de las familias.

Por la red existen otros muchos servicios como Canguroencasa o Yoppies donde encontrar canguros aunque la decisión final será mejor que recaiga en nuestra intuición como padres y pensando en cuál será la mejor opción para nuestros peques, así que suerte en la búsqueda!