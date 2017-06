Hace poco más de cinco años Huawei era la marca blanca de los terminales de algunos operadores pero se ha ido ganando el reconocimiento de los consumidores. Y es que a ellos se está entregando en cuerpo y alma con el diseño de sus smartphones y están consiguiendo reconocimiento: con sus exitosos P7 y P8, teléfonos de calidad y con unas prestaciones altas. Ahora van a plantarle cara directamente a Samsung y Apple con sus terminales de gama alta y para ello apuestan por el P9 y P9 Plus, que acaban de presentar en Londres ante más de 1.000 medios de todo el mundo, entre ellos Gadwoman 😉

El Huawei P9 es su nuevo terminal estrella, que como elemento diferencial respecto a otros smartphones de gama alta de competidores viene cámara de doble lente marca Leica. Y es que esta es la principal innovación de los nuevos smartphones: un acuerdo con el reconocido y centenario fabricante alemán de cámaras de fotos, apreciadas por los profesionales por su precisión y atención al detalle. Al contar con dos lentes de Leica no aspiran solo a que las fotos sean de más calidad – la cámara es de 12 megapíxeles– sino también artísticas.

¿Cómo se consigue esto con dos lentes? Pues una de ellas es una cámara RGB especializada en la captura del color, mientras que la otra es monocroma y está orientada a captar todos los detalles de la fotografía. Las dos cámaras traseras trabajan en tándem para que se puedan captar más detalles, profundidad y color de las imágenes. Esta cámara dual permite buenas imágenes en condiciones de baja luminosidad, ya que puede captar más luz y detalles. Según la compañía, la cámara del P9 permite captar un 90% más luz que el Samsung Galaxy S7 y un 270% más que el iPhone 6s. Además, incorpora una cámara frontal de 8 megapíxeles para unos selfies de gran resolución. Se puede escoger entre tres modos de película Leica: Estándar, Colores Vívidos y Colores Suaves, según las preferencias personales de cada uno. Con una calibración meticulosa de los parámetros de la cámara del P9, cada modo de película reproduce fielmente el color y estilo auténticos de Leica. Seleccionando el modo monocromo pueden utilizar su dispositivo como cámaras para captar imágenes en blanco y negro. El nuevo terminal incorpora tecnología HybridFocus de Huawei, para captar imágenes con velocidad, precisión y estabilidad superiores.

Además permite un enfoque de la cámara basado en tres metodologías– láser, cálculo profundo y contraste– y automáticamente selecciona la que proporcione el mejor resultado en cualquier entorno. Como el LG G5, también incluye la función de fotografía de gran angular que permite experimentar con numerosos efectos. Se puede ajustar fácilmente la apertura de la cámara para crear efectos de desenfoque profundo (llamado bokeh) así como otros de profundidad de campo, manteniendo enfocado simultáneamente el objeto principal.

Y como la parte profesional no solo está en las lentes cuenta también con software: balance de blancos, apertura focal, ISO, obturador, valor de exposición… muchos valores que las que tengáis una cámara réflex conoceréis.

Minimalista y potencia

Como se pudo ver el año pasado con el lanzamiento del Samsung Galaxy S6 edge, los bordes redondeados sedujeron a los consumidores. Un elemento de diseño que la compañía coreana no ha duda en volver a usar este año con el S7. En el caso de Huawei el diseño es también clave pero ha optado por uno minimalista, con un toque industrial: el P9 es un cuerpo de vidrio de grado superior 2.5D y aluminio de tipo aeroespacial, con bordes cortados con diamante redondeados para equilibrar cuidadosamente la curvatura. Es muy fino (6,95 milímetros), y monocuerpo de 144 gramos con pantalla de vidrio de 5,2 pulgadas y resolución 1080P y resistente a golpes y arañazos.

Como buen smartphone de gama alta no defrauda en potencia: lleva un procesador Kirin 955 ocho núcleos y 64 bit que permite procesar 23 aplicaciones al mismo tiempo. La batería de alta densidad (3,000mAh) proporciona una autonomía de ocho horas de navegación, 12 horas de reproducción de vídeo en alta definición y 56 horas de música. El hermano mayor, el modelo P9 Plus, tiene una pantalla de 5,5 pulgadas y una mayor batería (3,400mAh). Los dos ofrecen sistema de carga dual rápida: lo cargas 10 minutos y tienes para seis horas de conversación. Y también han añadido un sensor biométrico para poder usar la huella dactilar para personalizar y dar un plus de seguridad al dispositivo.

Y para aumentar su popularidad, Huawei ha contado con dos actores de Hollywood para protagonizar su nuevo anuncio de televisión del nuevo Huawei P9, cuyo trailer pudimos ver durante el evento: Henry Cavill (el nuevo Superman, foto cortesía de Marc Corredera) y Scarlett Johansson. Para regocijo y alborozo de todas las asistentes, Cavill estuvo en la presentación acompañado en el lanzamiento del Huawei P9, al que también asistieron emblemáticos fotógrafos como Mary McCartney y David Guttenfelder de National Geographic.

El precio de la versión de 32GB del P9 sale por 599€, y estará disponible en España a partir del 3 de mayo. El precio del P9 Plus, de 64GB, es de 699€, y saldrá a la venta en el próximo 1 de junio. Y en cuanto a los colores, estará los podemos encontrar en seis acabados: gris, plata (en dos tonalidades), dorado (también en dos variantes también) y, por supuesto, rosa.

Y aquí algunas fotos hechas con el novísimo Huawei P9 en Londres, a orillas del Támesis 🙂