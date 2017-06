La conectividad ha hecho que la frontera entre vida y trabajo se haya difuminado. En principio para bien, pues la flexibilidad que aporta es una gran ventaja pero cuando ves tu vida personal invadida por la laboral. Huawei organizó en Berlín una mesa redonda sobre su smartphone Mate 8 que incluyó al supermodelo Baptiste Giabiconi, en la que se discutió el cambiante mundo laboral y se propusieron predicciones y consejos sobre cómo lograr ese equilibrio.

El panel estaba presentado por Linsey Fryatt, fundadora de Pop Up Pilates y antigua editora de la publicación de start-up tecnológicas Venture Village y participaban otros expertos como el supermodelo internacional masculino Baptiste Giabiconi; Agnes Uhereczky, cofundador de WorkLife HUB y especialista en transformación del espacio de trabajo; Yatan Blumenthal, cofundador de la comunidad Hardware.co y Accelerator Chief en Betahaus, un espacio de coworking en Berlin; y James Laird, editor de Lifehacker UK). El grupo trató temas que iban desde cómo equilibrar la vida laboral y social en un mundo siempre conectado, hasta cómo han evolucionado las maneras de trabajar y cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas laborales diarias.

Con la tecnología correcta para manejar el moderno mundo laboral, sólo necesitas los hábitos adecuados. El editor de Lifehacker, James Laird, ofreció nueve trucos para lograrlo:

1) Haz que tu teléfono sea más rápido

Realmente, sólo utilizamos un puñado de aplicaciones de manera habitual – el resto solo están en nuestro teléfono. Una de las maneras más sencillas de hacer que nuestro teléfono sea más rápido es utilizando Application Manager de Android. Aunque quizá no quieras borrar o desinstalar completamente las apps, te da la opción de apagar las aplicaciones para evitar que consuman recursos y hagan que tu teléfono vaya más lento. En ajustes, selecciona Application Manager (Gestor de aplicaciones). Todas tus apps deberían aparecer así que es cuestión de ir por cada una de ellas y seleccionar Desinstalar o Apagar. Si quieres volver a utilizar la aplicación de nuevo, solo tienes que volver al gestor de aplicaciones y seleccionar Activar.

2) Haz que tu teléfono sea tu asistente personal

¿Has comprobado todo el potencial de Google Now, la prestación de Android que se convierte en tu asistente personal digital? Puede automáticamente organizar toda la información que necesitas en “tarjetas” que aparecen en tu pantalla justo cuando las necesitas, abarcando cualquier tema desde actualizaciones del tiempo a detalles de vuelos, tu próxima reunión, eventos en tu área y resultados deportivos. Para usar Google Now, descarga la app de la Play Store, personaliza las tarjetas y notificaciones que quieres ver y permite que Now te ayude con tu día.

3) Deja que tu voz haga el trabajo con los comandos de voz en una llamada

Puedes hacer prácticamente cualquier cosa con tu teléfono gracias a los comandos de voz. Puede ser algo tan simple como decir “OK Google” para encender tu linterna, hacer una foto o reproducir tu música favorita en Spotify. Para usar los comandos de voz, abre la aplicación de Google, toca en el icono de menú y ve a los ajustes > Voz > Detección OK Google. Desde ahí, puedes elegir cuando quieres que tu teléfono te escuche. Estará listo para que tu voz haga todo el trabajo.

4) Oculta tus selfies cuando otros utilicen tu teléfono

No pretendas hacernos creer que no te hiciste algunos selfies (autofotos) en tus últimas vacaciones. Mantén tus embarazosos selfies alejados de miradas indiscretas con el Modo Invitado (Guest Mode), que bloquea cualquier aplicación o prestación importante que quieras creando un nuevo perfil en tu teléfono. es muy fácil crear otras cuentas de usuario, de manera que si alguien utiliza tu terminal con frecuencia, puedes crear su propio perfil y mantener el tuyo de manera separada – algo especialmente útil si tienes niños.

5) Amplía las posibilidades de almacenamiento de tu teléfono

Cuando nos planteamos qué teléfono comprar, el tamaño del almacenamiento es siempre un factor clave — en uso y coste. Después de todo, quieres asegurarte de que puede gestionar todos tus documentos importantes y apps. Lo que la mayoría de los usuarios de Android olvida es que tienen acceso a un almacenamiento ilimitado con Google Drive, que arranca con 15GB de almacenamiento online gratuito que te permite guardar todas tus fotos, videos, música y documentos importantes en la nube. No solo amplía tu espacio de almacenamiento, sino que también significa que puedes llevar contigo tus cosas a cualquier parte ya que los archivos en Drive son accesibles desde cualquier dispositivo. Google Photos también conlleva que puedes guardar un número ilimitados de fotos en la nube.

6) Amplía la vida de tu batería

Desgraciadamente, los días en los que solo necesitabas cargar tu terminal un par de veces por semana han quedado atrás. Afortunadamente para los usuarios de Android, puedes obtener algunas horas extra de tu dispositivo cuando más lo necesitas. Cuando tu terminal vaya lento, ve a ajustes, haz clic en Batería, toca en el botón de Menú y selecciona el modo ahorro de batería. Esto limitará algunas funciones no esenciales como los servicios de localización y datos de antecedentes, de manera que tendrás 90 minutos extra de batería cuando más lo necesitas. Activar el Modo Avión (incluso cuando no estés volando) es otra forma de ahorrar energía.

7) Prioriza contactos y alertas para limitar distracciones

Ya sea porque estás en una reunión o de vacaciones, hay veces en las que no quieres ser molestado pero necesitas seguir sabiendo novedades de contactos importantes o fuentes de información. Aquí es donde entra en juego el Modo Prioritario (Priority Mode) de Android. Puedes usarlo para personalizar las notificaciones que quieres recibir y cuándo. Hay una opción para determinar listas de prioridades en función del tiempo y de los eventos previstos en tu calendario. Para activar este modo, presiona en el botón de volumen y elige Prioritario de la ventana de diálogo que aparece. Una vez activado, puedes hacer clic en los iconos y personalizar tus preferencias.

8) Guarda y controla el uso de datos

A todos alguna vez nos ha pasado que hemos sobrepasado los límites de consumo de datos móviles, por lo que cualquier forma de reducir un consumo innecesario es especialmente bienvenido. Reducir los datos de antecedentes es una manera sencilla de ayudar a conservar datos.

La mayoría de las apps se sincronizan de manera automática cuando se necesita una actualización, independientemente de si están conectado a una red Wi-Fi o no, lo que puede consumir buena parte de tus datos. Sin embargo, en los dispositivos Android tienes la opción de apagar esta sincronización automática o restringir los datos de antecedentes. Basta con abrir el menú de Ajustes y seleccionar Uso de Datos en Redes y Conexiones Inalámbricas. Haz clic en el botón Establecer límites de datos.

Puedes restringir los datos de determinadas aplicaciones yendo a cada una de ellas. Mejor incluso es que puedas determinar recordatorios de cuándo estas próximo a alcanzar tu límite. Ve de nuevo al menú de Uso de Datos y establece tu límite. Cuando estés próximo a alcanzarlo, recibirás una notificación y, una vez que el límite haya sido alcanzado, los datos móviles se apagarán de manera automática.

9) Búsqueda rápida de contactos

Evita el engorro de tener que buscar en tu lista de contactos con este sencillo truco. En lugar de tener que subir o bajar por la lista para encontrar un número, empieza a teclear el nombre de la persona y su número aparecerá.