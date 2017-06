Quien más o quien menos se ha apuntado alguna vez a alguna aplicación de ligue (o de dating, como se llaman ahora), aunque fuera por curiosidad. Tienes Meetic, la más veterana y que ya es todo un negocio por sí misma (con encuentros presenciales, revista…), Tinder, la más nueva y la más tecnológica, porque se basa en la localización y permite chatear con quien tu quieras, sin tener que dar el número de móvil; Pof, muy popular porque es gratis, y ahora sale Boompi, una app que te permite ligar y comentar tus ligues, con tus amigas.

Las webs de dating han tenido un problema muy grave siempre, y es que siempre ha habido más hombres apuntados que mujeres (ahí tienes el caso de Ashley Madison, que usaba robots para responder a los hombres interesados porque la mayoría de los perfiles femeninos eran falsos). Para darle la apariencia de que realmente había mujeres, ha habido quien ha optado por convertirlas en el centro de todo. De ahí el éxito de adoptauntío, por ejemplo.

Boompi le da un giro a todo esto, y es que convierte a las mujeres en las auténticas protagonistas de la acción. Su arma para captarlas es el chat, pero uno en el que solo las mujeres pueden comentar sobre los perfiles de los supuestos candidatos. O preguntar a una amiga qué le parece alguien, o navegar de modo anónimo para ver qué hay.

Esta navegación, en modo fantasma, hace que nadie sepa que estás ahí, pero, claro, tampoco te permite hacer nada. Si no estás, no estás. Y si quieres, entonces te registras, cuelgas al menos tres fotos y vas trazando preferencias. La app se encargará de ofrecerte alternativas entre los posibles candidatos, con preferencia los que están cerca. Aunque como de momento no tienen muchos usuarios, no te extrañe si te aparece alguien a más de 800 kilómetros de distancia.

También hay una opción de descubrimiento aleatorio que hace que te puedan aparecer candidatos al azar, que tú misma vas eligiendo o descanrtando.

Boompi, creada en España, también permite fijar parámetros para tu candidato ideal: qué rango de edad te interesa, qué sexo (estamos abiertos), a qué distancia kilométrica está, o si tenéis amigos en común en Facebook (una opción cada vez más peligrosa porque no todos los amigos de mis amigos son mis amigos, recuerda ;-))

Pero tus amigas podrán opinar, y sugerirte… Nadie sabrá, en principio, que están allí. Lo único que puede pasar es que no ligues nada, pero al menos te echarás unas risas…